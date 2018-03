Ungarns Orban har fået bøde for utidig valgvideo fra børnehave

Ungarns premierminister har torsdag indkasseret en irettesættelse og en bøde i tusindkronersklassen for at have filmet en valgvideo i en børnehave.

Viktor Orbán skal betale 350.000 forint, hvilket svarer til 8340 danske kroner, som straf for videoen, da den blev optaget uden accept fra børnenes forældre.

Det er landets valgkommission, som har udstedt bøden til den 54-årige regeringschef. Kommissionen har givet Orban besked på, at det ikke må gentage sig.

Dermed har valgkommissionen reageret i overensstemmelse med kravet fra et oppositionsparti, der havde sagt, at Orban og en kollega fra regeringspartiet Fidesz ikke have indhentet forældrenes accept af deres børns deltagelse.

Der er valg i Ungarn 8. april.

Viktor Orbán går efter en tredje embedsperiode i træk, og regeringschefen har været aktiv i valgkampen med videoer på Facebook.

Meningsmålinger viser, at Orban har kurs mod genvalg.