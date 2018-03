Ny svensk brochure til "dig som er gift med et barn" har vakt stor debat

I Sverige har Socialstyrelsen og asylmyndigheden Migrationsverket netop sendt en ny informationsbrochure på gaden.

"Information til dig som er gift med et barn" hedder folderen, som henvender sig til personer i netop denne situation. Brochuren lægger ud med at slå fast, at ægteskaber med børn under 18 år er forbudt i Sverige. Men indholdet og flere af formuleringerne har fået hård medfart i landet.

»Fordi børn under 15 år har absolut ret til beskyttelse mod seksuelle handlinger, er det upassende, at I bor sammen, hvis barnet er under 15 år. Det gælder også, hvis I har børn sammen,« lyder bl.a. en formulering, der har fået flere til tasterne.

Red Barnet: Støjberg forvrænger vores budskab om barnebrude

Kritikken går især på, at man vælger at bruge ordet »upassende« i en kontekst om seksuelle handlinger, der involverer børn, skriver Aftonbladet. Der er også kritik af ordvalget »kan« i følgende sætning, som handler om at være gift med et uledsaget barn:

»Socialtjenesten kan foreslå, at I ikke bor sammen i en kortere eller længere periode.«

I det hele taget bliver brochuren haglet ned for at være for vag og utydelig i sin formidling samt for ikke at behandle emnet tilstrækkeligt alvorligt. Både Liberalerna og Moderaterna kræver, at brochuren trækkes tilbage.

»Den er for poleret og svensk-bureaukratisk. Som om, det handlede om vores CSN (svensk uddannelsesstøtte, red.) eller om vaccination,« skriver bl.a. Moderaternas gruppeleder i Rigsdagen, Tobias Billstrøm.

För glättigt och för svensk-byråkratiskt. Som om det vore CSN eller vaccination. Det är något som skaver. Och var är ordet fängelse? https://t.co/hNqO7IEUHt #svpol pic.twitter.com/6JDYDcPn9k— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) 29. marts 2018

Flere andre politikere og debattører har været ude med riven på Twitter.

»Formuleringerne i den er så uklare. Man tror, det er en vittighed, men det er Sverige 2018,« skriver bl.a. Caroline Szyber, som er medlem af Rigsdagen for Kristdemokraterna.

Att denna rapport ens getts ut. Och skrivningarna i den så otydliga. Man tror det är ett skämt men det är Sverige 2018 https://t.co/taliUKjBgt— Caroline Szyber (@CarolineSzyber) 29. marts 2018

Flere end 200.000 børn under 18 år er blevet gift i USA siden årtusindskiftet

Sveriges minister for børn, ældre og ligestilling, Lena Hallengren, Socialdemokraterna, er heller ikke tilfreds med tonen i brochuren. Det er uacceptabelt være gift med et barn i Sverige, og reglerne skal fremgå tydeligt, så der ikke er tvivl, lyder det fra ministeren. Hun savner ord.

»De reaktioner, som er kommet, siger også ret meget. Der skal ikke være plads til fortolkning. Det er min opfattelse,« siger hun til Aftonposten, men understreger samtidig, at det ikke er hendes lod at sige, om folderen skal trækkes tilbage.

Ifølge svenske TV4 har Socialstyrelsen dog kaldt til krisemøde om brochuren oven på torsdagens massive kritik.

I 2016 identificerede en rapport fra Migrationsrådet 132 barnebrude fordelt på 80 svenske kommuner. Undersøgelsen viste dog også, at der formentlig er store mørketal på området.