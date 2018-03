Fireårig svensk dreng blev dræbt for 20 år siden: Nu har politiet nye oplysninger

Gennem det meste af deres liv har to svenske brødre levet med, at de for snart 20 år siden blev fundet ansvarlige for et andet barns død.

Men nu er de blevet renset for mistanke. Det oplyser brødrene og deres advokat tirsdag ifølge svenske medier.

»Det er en utroligt stor glæde og lettelse, et 20-år langt mareridt, der er forbi. Det var forventet, men det er en særlig følelse,« siger brødrenes advokat, Thomas Olsson til SVT.

Det er ventet, at politiet tirsdag eftermiddag vil løfte sløret for ny viden i sagen om den fireårige Kevin Hjalmarsson, som blev dræbt tilbage i 1998. Spørgsmålet har imidlertid været, om brødrene fortsat ville blive opfattet som skyldige, eller om det nye var, at der ikke er beviser til at opretholde det prædikat.

De to brødre, Christian og Robin Karlsson, var kun fem og syv år gamle, da de fik skylden for drabet på deres ven. Kevin var blevet fundet død i august 1998 i den svenske by Arvika. Det var hans morfar, der fandt ham på en palle i vandet i nær boligområdet Dottevik.

Sagen er blevet genåbnet som følge af ny opmærksomhed fra medierne og offentligheden, fordi de to brødre i foråret 2017 stod frem i de svenske medier SVT og Dagens Nyheter.

Her fortalte de om deres oplevelser med efterforskningen og om livet med skyldfølelsen. Det skete bl.a. i dokumentaren "Fallet Kevin (Mordet på Kevin)", som også er blevet vist på TV 2 herhjemme.

I dokumentaren blev det påpeget, at der var store mangler i politiets efterforskning. Der var ikke nogen vidner eller tekniske beviser, der satte brødrene i forbindelse med drabet, men politiet endte med at basere skyldspørgsmålet på 15 afhøringer af drengene.

Afhøringerne, hvoraf flere er blevet optaget på video, blev også omdrejningspunkt for ny kritik af politiets gamle efterforskning. Heriblandt spørgsmålet om, om de små drenge blev presset til at sige bestemte ting unger afhøringerne.

Den nye efterforskning skal bl.a. bygge på mindst 80 nye afhøringer og en analyse af Kevins tøj, som han dengang blev fundet i. Tøjet, der ellers skulle have været destrueret nu, blev nemlig for nylig fundet gemt væk i en kasse hos politiet.