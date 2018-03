Tidligere parlamentskandidat anholdt for »uacceptabel« udtalelse om fransk betjents død

Han tilbød at bytte plads med en kvinde under en islamistisk gidseltagning i et supermarked i det sydvestlige Frankrig. Det endte med at blive hans sidste gerning.

Den 45-årige oberstløjtnant Arnaud Beltrame blev skudt og stukket af marokkaneren Radouane Lakdim, som fredag dræbte og sårede en del mennesker under flere angreb i Sydfrankrig.

Som en ledende officer i gendarmeriet, som er en politistyrke, der er en del af det franske militær, håbede Beltrame at kunne forhandle med Lakdim, når kunder og ansatte i butikken - omkring 50 personer - var bragt i sikkerhed. Arkivfoto: AFP

Siden Beltrame døde af sine kvæstelser tidligt lørdag morgen har flere hædret ham for sin heroiske indsats.

»Han døde for sit land. Frankrig vil aldrig glemme hans heroisme, hans tapperhed, hans offer,« har den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, bl.a. sagt om Beltrame.

Det er dog ikke alle, der nøjes med at rose betjenten for hans mod og gerning.

Således er Stéphane Poussier, der er tidligere venstrefløjskandidat til det franske parlament, blevet anholdt efter at have skrevet et opslag på Twitter og Facebook om betjenten, skriver Le Monde.

Bl.a. skrev Poussier, at betjentens død betyder, at der er én mindre til at stemme på Emmanuel Macron, Frankrigs præsident.

«Il est intolérable qu’un ex-candidat aux élections législatives puissent se féliciter de la mort d’un représentant des forces de l’ordre, des sanctions doivent être prises» @ylefebvre40 @UNITESGPPOLICE pic.twitter.com/hivr4VxcOI— UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) 25. marts 2018

Poussier er blevet sigtet for at »undskylde terrorhandlinger«, hvilket kan give op til syv års fængsel samt en bøde på 100.000 euro - svarende til knap 745.000 kr.

»Det er uacceptabelt, at en tidligere parlamentarisk kandidat kan byde en retshåndhævende embedsmands (Arnaud Beltrame, red.) død velkommen,« lyder det bl.a. fra Yves Lefebvre, der er generelsekretær ved politifagforeningen SGP.

Bror til fransk politihelt: Han vidste han ofrede sit liv

26-årige Radouane Lakdim udførte fredag i alt tre separate skyderier, hvor den sidste var under et gidseldrama i et supermarked i byen Trébes.

I alt tre personer blev dræbt og 16 såret under angrebene. Herudover blev gerningsmanden selv dræbt i skudveksling med politiet, da supermarkedet blev stormet.

Ifølge Frankrigs indenrigsminister, Gérard Collomb, menes Lakdim at have handlet på egen hånd. Han var kendt af myndighederne for småkriminalitet, men blev ikke opfattet som en islamistisk trussel.