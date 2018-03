800 eksotiske dyr fundet på adresse i Skåne

Svensk politi har beslaglagt 800 eksotiske dyr fra en adresse i Löberöd, der ligger cirka 40 kilometer nordøst fra Malmø.

Det oplyser politiet ifølge den svenske avis Sydsvenskan.

Politiet rykkede torsdag ud til adressen efter at have modtaget et anonymt tip.

Under ransagningen fandt politiet levende slanger, mus, øgler, skildpadder og to krokodiller, ligesom der også blev fundet døde krybdyr.

En mand i 30'erne er efterfølgende blevet sigtet i sagen. Han mistænkes for at have købt og solgt truede dyrearter, skriver Sydsvenskan.

- Det er noget af det største, vi har set, siger chef for dyreværnsenheden i Skåne, Marcus Björklund, til avisen.

Svenske myndighederne vil nu forsøge at afsætte dyrene til godkendte dyreparker.

- Det gælder om at finde nogen, ofte en dyrepark eller lignende, der har mulighed for at tage imod dyrene. Lykkes det ikke, er man nødt til at aflive dyrene, oplyser Marcus Björklund.