Se billederne: Krydstogtskib skåret midt over - skal forlænges med 15 meter

I disse dage ligger det store krydstogtskib "Silver Spirit" fra rederiet Silversea i såkaldt tørdok i Siciliens hovedby, Palermo.

Her er det blevet skåret midt over. Det er dog ikke, fordi det store skib skal ophugges. Tværtimod.

Man er nemlig i gang med at forlænge skibet fra dets normale længde på 195,8 meter til 210,7 meter, oplyser rederiet.

Over 500 faglærte arbejdere deltager i det store projekt, som forventes sammenlagt at kræve 450.000 mandetimer frem mod begyndelsen af maj.

Ifølge Silversea er den usædvanlige ombygning af krydstogtskibet den første af sin art.

Den samlede pris for ombygningen forventes at blive i omegnen af 100 mio. dollars - svarende til over 600 mio. kr.

Den 15 meter lange forlængelse var bygget på forhånd og lå klar i havnen, da "Silver Spirit" tidligere på måneden ankom til Palermo. Foto: Silverstar

Udvidelsen skal bl.a. give plads til flere restauranter, et større udendørs poolområde, en spa, et område til at dyrke aerobic, et træningsrum samt 34 ekstra suiter. Foto: Silverstar

Ved ombygningen vil der blive benyttet 846 tons stål samt ført 110.000 meter kabel og 8.000 rør. Foto: Silverstar

Poolområdet på krydstogskibets øverste dæk vil vokse fra 30 til 45 meter med den nye forlængelse. Foto: Silverstar

Når ombygningen af "Silver Spirit" efter planen er færdig den 5. maj, vil krydstogtskibet være 12 pct. større end tidligere. Foto: Silverstar

"Silver Spirit" skal allerede sejle med det næste hold gæster den 6. maj på sin sædvanlige rute, der over syv dage tager de ombordværende fra Civitavecchia i Italien til Barcelona i Spanien.

Nedenfor kan du se en video, der viser arbejdet med at tilføje de 15 meter til krydstogtskibet.