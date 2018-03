Mød op og ryk i fængsel: Spanien rækker ud efter politikere på flugt

Tre måneder efter at catalonierne valgte et nyt parlament, stiger spændingerne i den nordøstspanske region.

Fredag besluttede højesteretsdommer Paolo Llarena at sende de politikere, som var løsladt mod kaution tilbage i varetægtsfængsel. En enkelt, Marta Rovira, fra det gamle uafhængighedsparti ERC forlod Spanien i stedet for at møde op i retssalen i Madrid. Ifølge flere spanske medier befinder hun sig i Schweiz.

Catalonien Uafhængighed Den tidligere regering i Catalonien gennemførte den 1. oktober en folkeafstemning om uafhængighed. Folkeafstemningen var erklæret forfatningsstridig, og spansk politi greb ind for at forhindre, at den blev gennemført.

Efter folkeafstemningen udråbte parlamentet republikken Catalonien, men deponerede dokumentet og bad om forhandling med den spanske regering.

Spaniens premierminister Mariano Rajoy sikrede flertal for et indgreb til at opløse Cataloniens parlament og sætte regionen under administration.

Den 21. december gik catalonierne til parlamentsvalg, uafhængighedspartierne vandt flertallet, men dannelsen af en ny regering har været forhindret af, at flere fremtrædende medlemmer er enten fængslet eller på flugt i udlandet og derfor ikke personligt kan møde op i parlamentet i Barcelona.

Status er nu, at 13 politiske ledere kan imødese retssager med krav om lange fængselsstraffe for folkeopildnelse og forræderi, fordi de var med til at organisere folkeafstemningen den 1. oktober 2017 om uafhængighed, som blev erklæret i strid med den spanske forfatning. Det gælder ud over regionens tidligere præsident også parlamentsformanden og centrale figurer i de græsrodsbevægelser, som har kæmpet for uafhængighed.

Ifølge dommeren kan ialt 25 fra Cataloniens uafhængighedsbevægelse se frem til retssager med anklager, som kan give dem mellem otte og 30 års fængsel.

Syv befinder sig uden for Spanien, bla. i Schweiz, Belgien og Skotland. De kan nu imødese et nyt spansk forsøg på at få dem udleveret til retsforfølgelse i Spanien.

Uret tikker

Spanien har tidligere udstedt en europæisk arrestordre mod Cataloniens tidligere præsident, Carles Puigdemont, men trak den tilbage, angiveligt for at undgå et længerevarende juridisk tovtrækkeri om præmisserne for udlevering og for at kunne bibeholde de anklager, som giver de hårdeste straffe. Ikke alle EU-lande har samme jura som Spanien og dermed kan kravet om dobbelt strafbarhed for udlevering ikke opfyldes. Fredag opholdt Puigdemont sig i Finland.

Blandt de politikere, som Pablo Llarena sendte i fængsel fredag, er Jordi Turull, som dagen forinden forsøgte at blive præsident, men ikke opnåede det fornødne flertal, fordi medlemmer af det venstreorienterede parti CUP ikke ville bakke op.

»Jeg er blevet fængslet for at være tro mod det mandat, som vælgerne har givet mig,« tweetede Turull, da dommerens afgørelse var kendt.

CUP står stejlt på løsrivelse, mens Jordi Turull i sin tale til parlamentet torsdag forsøgte at anlægge en mere forsonende linje.

Turull er uafhængighedspartiernes tredje forsøg på at stille med en præsident, men den første, som det rent faktisk lykkedes for at imødekomme kravet om at møde personligt op og tale i parlamentet i Barcelona. Det betyder også, at uret nu er begyndt at tikke under parlamentet, som inden to måneder skal have valgt en regering. Lykkes det ikke, skal der udskrives nyvalg i Catalonien.

Catalonien blev i oktober sidste år sat under administration fra Madrid af Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, som udskrev valg den 21. december. Ifølge flere medier ønsker han ikke at gentage den model: »Folk stemmer, og politikerne har pligt til at løse problemerne, ikke til at skabe andre,« sagde han til AP.

Dagbladet La Vanguardia offentliggjorde for nylig en meningsmåling, som viser, at over halvdelen af vælgerne i hele Spanien går ind for at holde en folkeafstemning om forfatningsændringer, som ville kunne bane vejen for et udvidet selvstyre i Catalonien.