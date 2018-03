Puigdemont efterlyst i Finland

Finsk politi er klar til at anholde den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont, som Spanien har udsendt en europæisk arrestordre på.

Siden torsdag har Puigdemont været på besøg i Finland, hvor han blandt andet skulle mødes med finske politikere. Han skulle efter planen rejse ud af landet igen lørdag eftermiddag.

Det er uklart, om han stadig er i Finland, skriver flere medier.

Spaniens højesteret fængsler fem catalanske ledere

- Finland har modtaget en europæisk arrestordre på en spansk statsborger, der besøger Finland. Den pågældende vil blive behandlet i normal udleveringsprocedure, meddeler det finske politi.

- Personens opholdssted er ikke på nuværende tidspunkt kendt af myndighederne, skriver det finske politi ifølge nyhedsbureauet AFP lørdag i en pressemeddelelse.

Spanien har efterlyst Puigdemont i hele Europa på anklager om "oprør" og "tilskyndelse til oprør".

Tidligere havde finsk politi oplyst til AFP, at man afventede yderligere oplysninger fra spanske myndigheder, inden der kunne reageres på arrestordren.

I meddelelsen skriver finsk politi, at Spanien har givet den information, som politiet efterlyste.

Finlands indenrigsminister, Kai Mykkänen, siger til Hufvudstadsbladet, at Spanien ændrede formuleringen om udlevering på en måde, som forpligter det finske politi til at anholde Puigdemont, hvis politiet finder ham.

Tusinder demonstrerede i Catalonien mod anholdelser

- Lige nu er det ikke helt klart, hvor han er, men formentlig i Finland, siger ministeren.

Hvis Puigdemont bliver anholdt i Finland, bliver det landets justitsministerium, der afgør, om han skal udleveres til Spanien, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det tidligere catalanske leder skulle have talt ved et offentligt møde lørdag, men "gik under jorden", skriver TT.

Det finske parlamentsmedlem Mikko Kärnä, der er vært for Puigdemonts besøg, skriver i en pressemeddelelse, at han ikke ved, hvor catalaneren befinder sig.