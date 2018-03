Medie: Fransk politi har anholdt endnu en efter angreb

Fransk politi har natten til lørdag anholdt en person, som menes at have forbindelser til manden, der begik et angreb i det sydvestlige Frankrig fredag, hvor fire blev dræbt og 15 blev såret. Det siger en juridisk kilde til Reuters lørdag.

En anden kilde siger, at manden, som er født i 2000 og under 18 år, var en ven af gerningsmanden, den 25-årige Redouane Lakdim.

Politiet foretog fredag en anholdelse af en kvinde, som havde forbindelser til gerningsmanden. Det oplyste en talsmand for anklagemyndigheden.

Lakdim, som i udgangspunktet menes at have handlet alene, udførte i alt tre separate skyderier, hvor det sidste var under et gidseldrama i et supermarked. Han havde forinden stoppet en bil og dræbt en personer i den, hvorefter han skød mod politifolk.

En fransk politimand, som havde tilbudt at være gidsel i stedet for en kvinde, døde natten til lørdag, efter at han fredag blev skudt og stukket med kniv i forbindelse med en befrielsesaktion i et supermarked i den sydfranske by Trèbes.

- Han døde for sit land. Frankrig vil aldrig glemme hans heltedåd, skriver indenrigsminister Gérard Collomb på sin Twitter-profil.

Gidseltageren blev selv dræbt i skudvekslingen med politiet. Han nåede at dræbe fire personer, mens 15 blev såret.

Præsident Emmanuel Macron kalder hændelsen et "islamistisk terrorangreb". To af de sårede er i kritisk tilstand.

Gerningsmanden, der ifølge de franske myndigheder var marokkansk født og kendt som narkopusher, hævdede, at han var soldat for Islamisk Stat.

Angriberen var en soldat fra Islamisk Stat, skriver gruppens talerør Amak ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge Gérard Collomb menes gerningsmanden at have handlet på egen hånd. Han var kendt af myndighederne for småkriminalitet. Men han blev ikke opfattet som en islamistisk trussel.

Macron fastslår, at trusselsniveauet i Frankrig stadig er højt. Han har tidligere erklæret, at det har højeste prioritet for den franske regering at bekæmpe "islamistisk terror".

Det blodigste angreb i nyere tid ramte Paris i november 2015, da 130 personer blev dræbt i koordinerede angreb flere steder i den franske hovedstad.

Siden 2015 er 240 mennesker blevet dræbt ved jihadistiske angreb i Frankrig.