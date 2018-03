JP i Frankrig: »Det drejer sig bare om én radikaliseret ung, der skal have fat i et våben«

Fredag blev Frankrig igen ramt af terror. Denne gang udspillede det sig i form af et gidseldrama i et helt almindeligt supermarked i en helt almindelig by. Handlingen, som af præsident Emmanuel Macron er blevet kaldt et islamisk terrorangreb, kostede fire personer livet og sårede 16.

Dødelige angreb siden 2015 9. januar 2015: 20 døde ved et angreb på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris.

13. og 14. november 2015: 130 døde ved flere koordinerede angreb i Paris ved spillestedet Le Bataclan, Stade de France og i bymidten.

14. juli 2016: 84 døde, da en mand pløjede en lastbil gennem en menneskemængde på Bastille-dagen i Nice.

I alt er 230 dræbt i angreb siden 2015. Kilde: Reuters/AFP

Det er et eksempel på, at ikke kun store byer og store menneskemængder er udsat, siger Jyllands-Postens korrespondent i Paris, Marie Louise Albers. Selvom vi skal tilbage til sommeren 2016 for at finde det seneste store terrorangreb med adskillige tabte menneskeliv, sker der hyppigt mindre angreb. Som i oktober, hvor to kvinder blev stukket ihjel af en mand på Marseilles centrale togstation, Saint Charles.

Terrortruslen er stadig til stede - og det er den over hele det franske territorium, fortæller Marie Louise Albers. Alene sidste år blev der sat en stopper for 20 planlagte angreb i Frankrig.

Marie Louise Albers, korrespondent på Jyllands-Posten.

»Det, man fokuserer på nu, er problemet med radikaliserede unge, som ikke nødvendigvis har været i Syrien og kæmpe, men som er blevet radikaliseret hjemmefra via internettet eller i fængsler. Det er truslen indefra. Den type angreb kan ramme pludseligt og ramme over alt. Det drejer sig bare om én radikaliseret ung, der skal have fat i et våben, og så kan han gøre, hvad han vil,« siger hun.

Den samme pointe kan man læse i Le Figaro, hvortil samfundsdebattør Pascal Bruckner, som er en af Frankrigs mest kendte nulevende filosoffer, siger:

»IS er ikke død. Den fortsætter med at slå til, lang tid efter at vi har lagt den i graven. Ganske vist har den tabt Raqqa og Mossoul, men den lever stadig i et rigtig stort antal af radikaliseredes hjerte og ånd. Det er muligt, at vi også om 10 eller 20 år kommer til at se angreb, som begås i dens navn. Det faktum, at angrebet fandt sted tæt på Carcassonne, beviser, at der ikke er et eneste lille lod af vores territorium, som er i ly for terrorisme.«

Man taler om op mod 18.000 radikaliserede i Frankrig - heraf 11.000, som myndighederne følger ekstra tæt, fortæller Marie Louise Albers. Gerningsmanden bag gårsdagens gidseldrama, Redouane Lakdim, var en 25-årig fransk-marokkaner. Han er efterfølgende blevet beskrevet som lidt isoleret og småkriminel, men ikke som én man vurderede som en trussel.

Han blev tilbage i 2016-2017 overvåget af myndighederne. Hvordan han kan være blevet radikaliseret - heriblandt om han har været i Syrien eller Irak og kæmpe - og om han fik hjælp, står stadig uklart. Det var det første angreb, siden Frankrig valgte at ophæve sin permanente undtagelsestand i november 2017.

»Det er utrolig vigtigt at få klarlagt, hvad der klikkede for ham. Det kan måske være med til at forhindre lignende terrorangreb i fremtiden, hvis man kan nå de unge i skoler og fængsler, inden det går galt. Den indre trussel, som den kaldes, kan en undtagelsestilstand ikke dæmme op for, mener man. Løsningen på radikalisering er noget, man diskuterer i alle vestlige samfund, og som man ikke har fundet en fuldstændig løsning på. Det ved franskmændene godt, og derfor lever de med truslen,« siger Marie Louse Albers.

Selvom nyheden lørdag morgen stadig præger folkestemningen og overskrifterne i de nationale aviser, og selvom nogle franskmænd formentlig har hændelsen i baghovedet, når de i weekenden bevæger sig ud på indkøb, vil angrebet derfor i store træk være ude af bevidstheden igen om nogle dage, vurderer Jyllands-Postens korrespondent.

»De tidligere store terrorangreb har gjort, at de godt ved, at de meget vel kan blive ramt i fremtiden, fordi der er så mange radikaliserede i landet. Men de glemmer hurtigt og kommer hurtigt videre. Det er en trussel, de har vænnet sig til. Man kunne allerede mærke efter angrebet i Nice, at man var mæt af den sorg og frygt, der kommer op i befolkningen. Det kan næsten virke som en forsvarsmekanisme, at man skubber det lidt væk og kommer hurtigt videre,« siger hun.