Teenager idømt mindst 34 års fængsel for togbombe i London

23 mennesker blev såret, da en bombe fuld af sprængstof og metalstykker delvist eksploderede i en togvogn den 15. september sidste år.

Angrebet fandt sted midt i morgenmyldretiden i det centrale London. Dét var det femte terrorangreb i Storbritannien på blot seks måneder.

Yderligere 28 personer kom til skade, da der efter eksplosionen opstod panik i toget og på stationen, og personer blev derfor bl.a. trampet ned.

Politi sigter teenager for drabsforsøg efter togbombe i London

Flere unge og ældre mænd blev anholdt i sagen, men det var kun den 18-årige irakiske flygtning Ahmed Hassan, som endte med at blive sigtet for drabsforsøg.

Fredag blev han idømt minimum 34 års fængsel for bombeangrebet. Det oplyser Metropolitan Police.

»Hassan byggede en hjemmelavet bombe fuld af granatsplinter, der havde til hensigt at dræbe, lemlæste og skade så mange mennesker som muligt. Det var kun held, der gjorde, at den ikke blev helt detoneret. Var det sket, havde vi sandsynligvis set mange dødsfald,« lyder det fra Dean Haydon fra Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Britisk politi: 18-årig brugte sine plejeforældres køkken som bombelaboratorium Et godhjertet ægtepar på 89 og 71 år husede en formodet terrorist.

Ahmed Hassan flygtede til England som 15-årig. Her kom han i pleje hos et ægtepar, som forinden havde været plejeforældre for over 200 børn.

Islamisk Stat (IS) var efter eksplosionen ude at tage skylden for det, men ifølge den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, findes der dog ingen beviser på, at det skulle være rigtigt.