EU-top enig med briter: Rusland står formentlig bag giftangreb

EU-lederne er enige med den britiske regering i, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for angrebet i Salisbury.

Det skriver EU-præsident Donald Tusk torsdag på Twitter under EU-topmødet i Bruxelles.

- Det Europæiske Råd er enig med den britiske regering i, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for Salisbury-angrebet, og at der ikke er nogen anden sandsynlig forklaring, skriver Donald Tusk.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har på topmødet orienteret de øvrige EU-ledere om giftangrebet.

Det ramte 4. marts en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter.

Ved sin ankomst til topmødet sagde Theresa May, at "Rusland arrangerede et skamløst og hensynsløst angreb mod Storbritannien, da de forsøgte at dræbe to mennesker på gaden i Salisbury".

Den forgiftede telefon og Sovjetunionens usynlige dræber Nervegiften novichok anvendt til spion-attentatet i Salisbury blev udviklet til krig mod Nato.

- Det står stadig mere klart, at truslen fra Rusland ikke respekterer grænser, sagde Theresa May.

- Det er led i et mønster af russisk aggression mod Europa og vores nærmeste naboer fra det vestlige Balkan til Mellemøsten, sagde hun.