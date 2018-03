EU-forslag om helt ny skat på it-giganters omsætning

Store digitale virksomheder, der tjener penge på brugere i EU uden nødvendigvis at være særlig meget til stede rent fysisk, skal betale mere i skat.

Det er målet med et nyt forslag til digital beskatning af it-giganternes omsætning, som EU-Kommissionen fremlægger onsdag.

Ifølge forslaget skal store selskaber som Facebook, Apple, Google og Netflix betale en skat i EU på tre procent af deres indtægter fra annoncer, gebyrer og videresalg af personlige data.

Det kunne give EU-landene nye skatteindtægter på omkring fem milliarder euro om året. Det svarer til godt 37 milliarder kroner.

EU-Kommissionen foretrækker en reform af EU's regler for selskabsskat og en international løsning.

Gerne også gennem den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.

Men mens man venter på, at det sker, bør EU rykke selv, mener kommissionen.

For it-giganterne bliver større og større, og de slipper alt for billigt i skat efter de nuværende regler, der blev lavet, før internettet boomede.

- Det udgør et stadig større sort hul for medlemslandene. For skattebasen eroderer, siger EU's økonomi- og skattekommissær, Pierre Moscovici.

Ifølge EU-forslaget skal de nye regler gælde for it-selskaber med en global omsætning på mindst 750 millioner euro og en omsætning i EU på mindst 50 millioner euro.

Det svarer til 5,6 milliarder kroner globalt og 375 millioner kroner i EU.

Problemet, der skal findes en løsning på, er stort.

I dag slipper mange digitale virksomheder ifølge EU-Kommissionen med under det halve i skat i forhold til multinationale selskaber, der er fysisk til stede.

Men det gælder ikke for de allerstørste. De slipper meget billigere.

Europa-Parlamentet har tidligere vurderet, at EU-landene fra 2013 til 2015 er gået glip af over 40 milliarder kroner i skatter alene fra Google og Facebook.

Den socialdemokratiske gruppeformand, Jeppe Kofod, der er medlem af parlamentets særlige skattesnydsudvalg, bakker op om den nye skat.

- Vi står med et akut problem, siger Jeppe Kofod.

- Når Apple, Facebook og Google har kunnet slippe af sted med at betale 0,005 procent, 0,03 procent og 0,82 procent i skat af deres europæiske fortjenester, så siger det sig selv, at vi må gribe ind, siger han.

Det er især Frankrig, der har presset på for at få EU-forslaget om en digital skat på bordet.

Den danske regering er derimod blandt dem, der er skeptiske over for sådan en ny form for skat.

EU-lederne skal på deres topmøde torsdag i Bruxelles diskutere vejen videre frem.