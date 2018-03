Macron vil generobre fransk dominans i EU - og i verden

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tirsdag aften løftet sløret for en plan, der skal få flere mennesker i verden til at tale fransk.

Præsidenten håber også at kunne generobre sprogligt land i EU-institutionerne i Bruxelles, hvor engelsk de seneste år har vundet kampen om europæernes sprog.

Det skal ske via tilbud om sprogtimer til EU-ansatte.

- Engelsk har aldrig været så nærværende i Bruxelles som nu, mens man forhandler om brexit, siger Macron med henvisning til briternes farvel til unionen.

Men den 40-årige statsleder vil vinde meget mere end Europa. Fransk, som er "en skat, der deles af 700 millioner mennesker", skal udbredes i hele verden.

- Det vil være arrogant at sige, at fransk kun er frihedens sprog. Folk har tortureret på fransk og gjort smukke ting på fransk, siger Macron.

Han tilføjer skyndsomt, at tyranner ikke kan "undskylde deres handlinger" med det elegante sprog.

Fransk er ifølge udenrigsministeriet i Paris verdens femtestørste sprog efter mandarin, engelsk, spansk og arabisk.

Under et besøg i Burkina Faso bad Macron i november vestafrikanerne om hjælp til at "gøre fransk til Afrikas førstesprog og måske tilmed det største sprog i verden i løbet af de kommende årtier".

Før talen i L'Académie francaise tirsdag sagde hans rådgivere dog, at han er klar til at acceptere en tredjeplads over de mest talte sprog.

Han præsenterede tirsdag 30 tiltag, der skal støtte udbredelsen af fransk mere effektivt.

Blandt andet varsler præsidenten investeringer i franskundervisning i franske forstæder, mere undervisning på oversøiske skoler og flere klasser til flygtninge.

Flygtninge tilbydes i øjeblikket 250 timers fransk. Det tilbud vil han hæve til 400 eller 600 for folk med helt kort uddannelse.