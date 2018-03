Stoltenberg: Alle Nato-lande må stå sammen med briterne

Nato-alliancen må vise solidaritet med Storbritannien, efter nervegiftangrebet på eksspionen Sergej Skripal og hans datter i den engelske by Salisbury, siger generalsekretæren i den vestlige forsvarsalliance, Jens Stoltenberg.

- Alle de 29 Nato-allierede lande må stå sammen i solidaritet med Storbritannien, siger Natos generalsekretær, som mandag holdt en fælles pressekonference med den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.

Boris Johnson: Ruslands benægtelser er helt absurde

- Rusland har indtil nu kun svaret ved at reagere ved at udvise klar foragt over international fred og sikkerhed. Vi fortsætter med at opfordre Rusland til at lægge alle oplysninger om Novichok-programmet, siger Stoltenberg videre.

Johnson kalder de russiske afvisninger af at have noget at gøre med nervegiftangrebet "mere og mere absurde."

Han siger, at 12 år efter mordet i London på den afhoppede russiske efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko "narrer de ikke længere nogen".

Boris Johnson siger, at Rusland har givet flere vidt forskellige svar på, hvad der er sket med nervegiften novichok, som blev brugt til angrebet.

Nervegiften er oprindelig udviklet af Sovjetunionen under den kolde krig.

Chokerede EU-lande i stærk fordømmelse af giftangreb

Nogle gange siger de, at de aldrig har haft novichok, siger Johnson. Andre gange at alle lagre er ødelagt. Og atter andre gange at noget på mystisk vis er forsvundet til andre lande.

- Det er en klassisk russisk strategi at forsøge at skjule sandhedens nål i en høstak af løgne og forvirring, siger Boris Johnson.