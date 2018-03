Pussy Riot raser over Putins valgsejr: »Den begivenhed, der fandt sted den 18. marts, var ikke et valg«

»Hvad har vi fået ud af 18 år med Putins magt? Anholdelser, forgiftninger, tortur og mord på politiske aktivister. En institutionel korruption, der er kæmpestor. Total erosion af de demokratiske institutioner. Gigantisk økonomisk ulighed, og en forværring af fængselstilstandene.«

Sådan skriver den russiske politiske punkgruppe, Pussy Riot, i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af en ny sang. Sangen hedder Elections og er en protest imod præsident Putin og det overståede russiske valg, hvor Putin ikke overraskende vandt med hele 76 procent af stemmerne.

Observatører: Putin fik ikke reel kamp om posten

I den hårde hiphop sang synger gruppen bl.a. »I seks år vil vi kæmpe, kæmpe/ Vi vil ikke adlyde under disse betingelser,« og i den pressemeddelelse, den har sendt ud sammen med sangen, giver medlemmerne udtryk for, at de ikke mener Putins valgsejr er legitim.

»I skal ikke lade jer bedrage, den begivenhed, der fandt sted den 18. marts, var ikke et valg. Forfalskning, eliminering af politiske opponenter og Kreml-kontrollerede medier gav ingen andre end Putin en chance.«

Pussy Riot-medlemmer anholdt for fængselsprotest i Sibirien

Søndagens sejr til Putin og hans regering sikrer ham seks år mere som Ruslands præsident, og det kom ikke som nogen overraskelse for hverken Putin selv eller for resten af verden. Inden valget skrev Pussy Riot sarkastisk på sin Facebook-side »Gæt hvem der vinder?«

Valgobservatører påpegede efter valget, at Putins sejr var et resultat af, at der har været restriktioner på, hvem der kunne stille op til valget. En valgkommission afgjorde bl.a. i december, at den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj blev nægtet at stille op.

To medlemmer af Pussy Riot søger om asyl i Sverige

Pussy Riot har i lang tid protesteret mod Putin og hele den russiske elite, og to af medlemmerne - Maria Alyokhina og Nadezhda Tolokonnikova - har begge siddet 21 måneder i fængsel, efter at de i 2012 spillede en anti-Putin koncert i Moskva. Sidste år stormede bandet Trump Tower i New York for at protestere imod fængslingen af den ukrainske filminstruktør Oleg Gennadyevich Sentsov.

Pussy Riot spiller i år på den danske musikfestival Heartland, der finder sted på Egeskov Slot på Fyn fra d. 31. maj til 2. juni.