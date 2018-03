Chokerede EU-lande i stærk fordømmelse af giftangreb

Chokerede EU-lande fordømmer stærkt giftangrebet på en tidligere russisk spion og hans datter og lover ubetinget solidaritet med Storbritannien.

Det siger de mandag i fælles udtalelse fra EU's udenrigsministermøde i Bruxelles.

- EU udtrykker sin ubetingede solidaritet med Storbritannien og dets støtte, herunder for de britiske bestræbelser på at bringe de ansvarlige for denne kriminelle handling for retten, hedder det i udtalelsen.

Putin har sendt sit svar: Konflikten mellem London og Moskva spidser til Nyt kapitel i et drama med udvisninger, spionanklager og døde eksilrussere.

- EU vil forblive tæt fokuseret på dette spørgsmål og dets konsekvenser, siger EU's udenrigsministre.