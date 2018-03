Lufthansa-bestyrelsesmedlem om skandalelufthavn: Den vil blive revet ned, så man kan starte forfra

Det er ikke første gang, at tanken er blevet luftet.

Tanken om at viske tavlen ren og starte forfra med det projekt, som har fået berlinerne til at både rase, le og efterhånden blot trække resigneret på skuldrene.

For ikke nok med at budgettet for Berlins kommende storlufthavn Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) er blevet overskredet gang på gang, så er også deadlinen blevet rykket flere gange, og byggeriet ser nu ud til at blive i alt ni år forsinket. Undervejs har tusindvis af fejl sat processen tilbage, og projektet har indtil videre haft fire direktører.

Og endelig har man allerede nu lagt en plan for udbygningen af lufthavnen, da det oprindeligt planlagte byggeri ikke har kapacitet til det antal rejsende, som forventes.

Derfor var det tilsyneladende manges tanker, der blev sagt højt, da direktøren for discountflyselskabet Eurowings, som er ejet af Lufthansa, Thorsten Dirks, ved et iværksætterarrangement ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung sagde:

»Min prognose er: Tingesten bliver revet ned for at blive bygget op igen.«

Ordene fra Dirks, som også er medlem af Lufthansas bestyrelse, faldt fredag. Samme dag var det kommet frem, at 750 informationstavler skal udskiftes, allerede før lufthavnen er åbnet. Tavlerne, som har været i brug siden 2012, hvor man regnede med, at BER ville være i drift, er ganske enkelt blevet forældede. Det betyder en yderligere merudgift på 500.000 euro.

Thorsten Dirks udmelding er dog ikke faldet i god jord hos lufthavnsdirektøren i BER Engelbert Lütke Daldrup, som siger til Tagesspiegel:

»Det er nonsens.«

»I stedet for at beskæftige sig med BER udefra, ville det være mere værdifuldt, hvis et nationalt flyselskab engagerede sig i langdistanceruter fra den tyske hovedstad.«

Dermed henviste Daldrup til det faktum, at Lufthansa for nylig har meddelt, at man nedlægger den direkte rute mellem Berlin og New York.

Talsmanden Eurowings Matthias Eberle, har efterfølgende trukket i land på sin direktørs vegne.

»Det var en skarptvinklet ytring for at gøre opmærksom på omfanget af problemerne i lufthavnen.«

Han tilføjer:

»Naturligvis plæderer Lufthansa Group ikke for at bygge BER om.«

Den nytiltrådte transportminister Andreas Scheuer (CSU) udelukker, at lufthavnen vil blive revet ned, men erkender, at projektet er belastet.

»Desværre er brandet BER så skadet, at det kun giver anledning til international moro,« siger han til Bild.

Lufthavnen skal ifølge den seneste plan åbne i oktober 2020.