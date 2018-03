Valg i Rusland: Putin har ét klart mål - og alt på spil

Blå bog Vladimir Putin Navn: Vladimir Putin Alder: 65 år. Født 7. oktober 1952. Fødested: Leningrad (nu Sankt Petersborg), Rusland. Søn af: Fabriksarbejderen Vladimir Putin og Maria Putin. Uddannelse: Jura på Leningrad Universitet 1975. Civilstand: Skilt. Gift med Ludmila Shkrebneva Putin fra 1983 til 2014. Karriere: * 1975: Bliver ansat i den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. Her får han ansvaret for at overvåge udlændinge i Leningrad. * 1997: Bliver udnævnt som vicedirektør i Kreml under præsident Boris Jeltsin. * 1998: Bliver chef for den russiske efterretningstjeneste FSB. * August 1999: Jeltsin udpeger Putin til Ruslands premierminister. * December 1999: Jeltsin træder tilbage midt i en politisk skandale, og Putin bliver fungerende præsident i Rusland. * Marts 2000: Putin bliver valgt til Ruslands præsident. * Marts 2004: Putin bliver genvalgt efter at have ført kampagne som uafhængig kandidat. * Marts 2008: Putin bliver udpeget som premierminister af landets nye præsident, Dimitrij Medvedev. * Marts 2012: Putin blive for tredje gang valgt som Ruslands præsident. Kilder: CNN, Reuters via Ritzau.

Selv om der i dag er præsidentvalg i Rusland, er der ingen tvivl om, at Vladimir Putin også er russisk præsident de næste seks år.

»Putin er sikret frem til 2024, hvor denne præsidentperiode udløber. Han er i fuld kontrol, men han har også alt på spil,« siger Mette Skak, lektor og ruslandsekspert på institut for statskundskab ved Aarhus Universitet.

Putins kampagne havde oprindeligt et mål på 70/70, altså 70 pct. valgdeltagelse og 70 pct. af stemmerne på Putin. Det har de nu sat ned til 65/65, som var valgdeltagelsen i 2012.

Mette Skak betegner det som et nederlag, hvis ikke valgdeltagelsen kommer op på 65 pct.

»Russerne ønsker mest mulig indenrigsstabilitet, og derfor vil flere hellere have Putin, da de ved, hvad han står for. Der er for stor usikkerhed ved alternativerne,« siger hun.

Fakta: Putin og syv andre kandidater til russisk valg

Hvis valgdeltagelsen ikke lever op til Putin-kampagnens forventninger, vil det være en stor sejr for oppositionpolitikeren Aleksej Navalnyj, fortæller Mette Skak.

Navalnyj blev tidligere i år idømt en betinget dom for politisk motiveret bedrageri. Dommen, som Navalnyj betegner som politisk motiveret, forhindrer ham i at stille op til valget.

»Navalnyj har opfordret til en boykot, og hvis han får held til at holde valgdeltagelsen nede, vil det helt sikkert være en sejr for ham,« siger Mette Skak.

Jyllands-Postens korrespondent i Moskva, Poul Funder Larsen, beretter dog om en minimal indflydelse fra Navalnyjs kampagne.

»Han har ikke haft den store effekt, virker det til. Han har måske haft held til at få nogle unge i de store byer til at holde sig væk, men det ser ud til at være af minimal betydning,« fortæller han på telefonen fra Moskva, hvor han også kan berette om en god start for Putin.

»Kl. 14 Moskva-tid var valgdeltagelsen på 35 pct. ifølge de officielle tal, og det er højere end i 2012. Jeg tror, deltagelsen runder 65 pct. og måske endda kommer op omkring de 70, som det oprindelige mål var. Spørgmålet er så, hvor meget de tal er blevet masseret, så de fremstår bedst muligt for Putin,« siger Poul Funder.

Et af de største spørgsmål, Mette Skak sidder tilbage med, er, hvad der sker, når vi når til 2030. Når Putin når enden på den kommende valgperiode, vil han igen have siddet to perioder ligesom fra 2000-2008, hvor han første gang var præsident.

Dermed kan han ikke genvælges, og det betyder formentlig, at Putins nære allierede Dimitri Medvedev, som også var præsident i perioden 2008-2012, igen får en enkelt periode som præsident.

»Det bliver spændende, om Putin biologisk kan være med i 2030. Han har høstet de politiske frugter af det arbejde, som tidligere præsident Boris Jeltsin lavede med privatiseringer. Jeltsin er i mange russeres øjne skyld i den dårlige russiske økonomi, men han var den nødvendige reformpolitiker. Putin har mere hvilet på laurbærrene og fået gevinsten fra Jeltsins arbejde,« siger Mette Skak.

Russisk valg: Vil Putin blive husket som grusom eller folkekær? Putin vinder valget søndag. Nu handler det om hans plads i russisk historie side om side med zarer og kommunistbosser.

Ved et valg i 2030 vil Putin være 77 år.