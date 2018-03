Ambassadør i Rusland: Nervegiftsagen anses som ruslandfobi

Onsdag sendte Storbritannien 23 russiske diplomater ud af landet, efter beskyldninger om at styret i Kreml har forsøgt at dræbe en russisk dobbeltagent med nervegift i landet.

Kort efter svarede Rusland igen ved at udsende 23 britiske diplomater.

Det er ifølge Danmarks ambassadør i Rusland en beslutning, som generelt er blevet godt modtaget i den russiske befolkning, der søndag går til præsidentvalg.

- Udvisningen af britiske diplomater er i russisk optik et udtryk for, at Putin og hans system reagerer markant og stærkt på trusler udefra i form af lande fra Vesten, der ønsker at holde Rusland nede, siger ambassadør Thomas Winkler.

Ved søndagens præsidentvalg virker en sejr til Vladimir Putin uundgåelig. Han står til omtrent 70 procent af stemmerne i meningsmålingerne.

Og selv om den diplomatiske krise med Storbritannien og Vesten har fyldt i de officielle russiske medier, så er det ikke noget, der har haft negativ indvirkning på Putins popularitet.

- Sagen er voldsomt omtalt og dækket i russiske medier. Den bliver brugt til igen at fremhæve, at Vesten er ude efter Rusland.

- Putins udenrigspolitik er populær hos den gennemsnitlige russer, fordi han har genrejst Ruslands stolthed, siger Thomas Winkler.

På det seneste har Vladimir Putin optrådt oftere i internationale medier i form af interviews end vanligt.

Det er ifølge Winkler blandt andet for at vise den russiske befolkning, at landet ikke er isoleret - trods det noget anstrengte forhold til Vesten.

Økonomien i Rusland er betydeligt værre, end den var for fire-fem år siden. Men det er ikke noget, der generelt optager befolkningen. Det vigtigste er at have en stærk mand i spidsen for landet, fortæller Winkler.

- Historisk set er det gået dårligt i Rusland, når centralmagten er blevet svækket. Putin er populær, fordi han er symbolet på den stærke mand og den stærke centralmagt.

- Han er manden, der beskytter russerne fra alt det onde udefra. Og der er ikke nogen alternativer, så det er lidt Putin eller kaos, siger Thomas Winkler.