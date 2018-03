Britisk politi forsøger fortsat at opklare, hvad der skete, før den 66-årige eksspion Sergej Skripal og hans 33-årige datter Julia blev fundet alvorligt syge på en bænk i den sydengelske by Salisbury søndag den 4. marts.

Det menes, at de to er blevet syge af nervegiften Novichok, og i forsøget på at finde ud af, hvordan Sergej og Julia Skripal er kommet i kontakt med giften, forsøger britisk politi at klarlægge, hvor eksspionen og datteren befandt sig op til de blev fundet.

I den forbindelse har politiet udsendt en efterlysning af informationer om Sergej Skripals bordeauxrøde BMW.

Assisterende kommissær Neil Bashu fortæller, at politiet mener, at bilen søndag morgen omkring kl. 09.15 blev set i den nordlige del af byen, hvorefter man ikke kender til dens bevægelser frem til ca. kl. 13.30, hvor den blev set køre mod centrum af Salisbury.

»Vi bliver nødt til at få Sergej og Julias bevægelsesmønster på plads, før de kørte ind mod centrum. Derfor vil vi gerne høre fra alle, der mener at have set bilen den 4. marts, og særligt hvis de mener at have set den før kl. 13.30,« udtaler Neil Bashu i en meddelelse fra politiet.

Han kan også fortælle, at politiet har talt med omkring 400 vidner allerede, og at man skal tale med hundredvis flere de kommende dage.

Politiet har også frigivet en ny tidslinje over weekenden, hvor angrebet fandt sted:

Lørdag den 3. marts kl. 14.40: Julia Skripal ankommer til Heathrow lufthavn fra Rusland.

Søndag den 4. marts kl. 09.15: Sergej Skripals bil, en bordeauxrød BMW, er set i det nordlige Salisbury.

Søndag den 4. marts kl. 13.30: Bilen spottes igen i den nordlige del af byen, denne gang på vej ind mod centrum.

Søndag den 4. marts kl. 13.40: Sergej og Julia Skripal ankommer til parkeringspladsen ved shoppingområdet Maltings, hvorfra de bevæger sig til pubben Bishops Mill i centrum af Salisbury.

Søndag den 4. marts kl. 14.20: De spiser på Zizzi Restaurant.

Søndag den 4. marts kl. 15.35: De forlader Zizzi Restaurant.

Søndag den 4 marts kl. 16.15: De findes meget syge på en bænk tæt ved restauranten.

På kortet herunder kan du se, hvor i Salisbury de forskellige steder er.