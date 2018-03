Theresa May fastholder Ruslands skyld i giftattentat

Ruslands udvisning af 23 britiske diplomater ændrer ikke noget ved sagens kerne. Det mener Storbritanniens premierminister, Theresa May, der lørdag taler til forårssamlingen i det britiske konservative parti.

- Ruslands svar ændrer ikke noget på kendsgerningen, nemlig et drabsforsøg på to personer på britisk jord. Og der er ingen anden konklusion, end at den russiske stat er skyldig, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP i talen i den britiske hovedstad, London.

May siger samtidig, at den britiske regering i de næste dage vil drøfte med Storbritanniens allierede, hvilke skridt der nu skal tages.

- Vi vil aldrig tolerere trusler på britiske statsborgeres eller andres liv på britisk jord fra den russiske regering. Vi kan være trygge ved den stærke støtte, vi har fået fra vore venner og allierede rundt om i verden, siger hun også ifølge Reuters.

Premierministerens bemærkninger knytter sig til lørdagens melding fra Ruslands udenrigsministerium.

Rusland udviser 23 britiske diplomater, lukker Storbritanniens generalkonsulat i Sankt Petersborg og lukker også British Council i Moskva.

British Council er Storbritanniens internationale organisation for kultur, videnskab og uddannelse.

De russiske tiltag kommer, efter at Storbritannien i onsdags udviste 23 russiske diplomater i forlængelse af angrebet med nervegift den 4. marts i Salisbury i det sydvestlige England.

Det var her, den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, Julia, blev fundet bevidstløse på en bænk.

Theresa May har erklæret, at Rusland står bag. I mandags gav hun Rusland en frist til at forklare sig. Fristen udløb ved midnat mellem tirsdag og onsdag, uden at Rusland havde givet en forklaring.

Så kom udvisningen af de russiske diplomater.

Det var i øvrigt på forhånd planlagt, at Theresa May skulle tale lørdag ved partiets forårssamling.