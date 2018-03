Rusland-kender: Udvisning af briter er en standardreaktion

At Rusland nu udviser 23 britiske diplomater fra landet er en mild reaktion på briternes udvisning af det samme antal russiske diplomater.

Det mener den tidligere danske generalkonsul i den russiske storby Sankt Petersborg og direktør i lobbyfirmaet Policy Group Jens Worning.

- Det er ren standard. Rusland skal gøre det samme som briterne - 23 mod 23.

- Det kan lyde voldsomt, at man også vil lukke briternes generalkonsulat i Sankt Petersborg, men byen er ikke så vigtig længere, siger Jens Worning.

Han henviser til, at Danmark i år har valgt at nedlægge sit generalkonsulat i den russiske by.

- Lukningen af briternes konsulat kan komme til at skade landets erhvervsinteresser i byen. Men så er Moskva altså ikke mere end 6-700 kilometer væk. Det er ikke så vigtigt, siger Worning.

Han mener, at russerne med lørdagens reaktion undgår at eskalere konflikten med Storbritannien.

- Det er en meget forudsigelig og relativt mild reaktion, siger den tidligere generalkonsul.

Konfliktens fortsatte forløb afhænger ifølge Jens Worning af, hvor mange beviser der ligger bag briternes anklager mod Rusland og direkte mod præsident Vladimir Putin.

- Det er der, hvor sagen er virkelig eksplosiv.

- Theresa May (den britiske premierminister, red.) har sagt, at det er meget sandsynligt, at den russiske regering var involveret. Udenrigsminister Boris Johnson har kaldt det overvejende sandsynligt, at Putin kendte til det.

- Hvis der er substans i det, så er det rigtig, rigtig alvorligt, siger Jens Worning.

Ligesom Jens Worning er det britiske udenrigsministerium ikke overrasket over russernes reaktion.

Ministeriet siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det var ventet. Som reaktion bliver Storbritanniens nationale sikkerhedsråd i næste uge kaldt sammen for at drøfte, hvad der nu skal ske.

- Vor prioritet i dag er at sørge for vort personale i Rusland og bistå de, der skal tilbage til Storbritannien, lyder det i en erklæring.