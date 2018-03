Briterne er ikke overraskede over Ruslands modtræk: Vil snart diskutere næste skridt

23 britiske diplomater har fået en uge til at pakke kufferterne og forlade russisk jord. Desuden skal briterne lukke British Council, som er Storbritanniens organisation for kultur- og uddannelsesmæssigt samarbejde internationalt.

Det har Rusland lørdag meddelt, efter Storbritannien har truffet en tilsvarende beslutning om at udvise 23 russiske diplomater. Russernes modtræk overrasker ikke briterne.

»I lyset af Ruslands tidligere opførsel forventede vi sådan et svar, og det nationale sikkerhedsråd vil mødes tidligt i næste uge for at overveje næste skridt. Vores prioritet i dag er at passe på vores medarbejdere i Rusland og hjælpe dem, der vender tilbage til Storbritannien,« skriver det britiske udenrigsministerium i en pressemeddelelse oven på meldingen.

Ifølge ministeriet ændrer Ruslands ageren ikke på noget. Storbritannien mener stadig, at Rusland står bag det nervegasangreb på en russisk eksspion og hans datter i Storbritannien, som er omdrejningspunktet for konflikten mellem de to parter.

Boris Johnson, den britiske udenrigsminister, har sagt, at man finder det »overvejende sandsynligt«, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, selv var inde over beslutningen om at bruge nervegift i gaderne i en britisk by.

Angrebet fandt sted op til den 4. marts, hvor den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter blev fundet livløse på en bænk i den britiske by Salisbury. Skripal kom til Storbritannien i 2010 i forbindelse med en udveksling af spioner mellem Rusland og USA. De er så vidt vides stadig i livsfare.

Britisk politi undersøger eksilrusseres sikkerhed: Hængt russer efterforskes som drab

Anklagerne om et russisk attentat er ikke faldet i god jord hos Rusland, som har kaldt beskyldningerne for et »skruppelløst forsøg fra de britiske myndigheder på at sværte Rusland til«.

Rusland har meldt ud, at man kun vil samarbejde om efterforskningen, hvis man modtager prøver af den nervegift, der menes at være brugt. Det drejer sig om nervegiften Novichok, som er udviklet af det russiske militær.

Desuden har Moskva lørdag meldt ud, at man forbeholder sig retten til at iværksætte flere tiltag, hvis Storbritannien går videre med sine sanktioner. Storbritannien har fået offentlig opbakning fra en stribe europæiske lande og fra USA, som bakker op om beskyldningerne om, at Rusland er sagens Sorteper.

Fakta: Højpotent nervegift stammer fra sovjettiden

»Vi har ingen uoverensstemmelser med det russiske folk, og vi vedbliver at mene, at det ikke er i vores nationale interesse at stoppe dialogen mellem vores lande, men det er fortsat op til den russiske stat at redegøre for sine handlinger og overholde sine nationale forpligtelser,« lyder det lørdag fra Storbritannien.