Overblik: Det siger briterne og Vesten om nervegiftangrebet

I et modsvar til Storbritanniens udvisning af 23 russiske diplomater har det russiske udenrigsministerium lørdag meddelt, at man ligeledes udviser 23 britiske diplomater fra Rusland.

Det sker i forbindelse med sagen om nervegiftangrebet mod den russisk eksspion Sergej Skripal og hans datter i engelske Salisbury 4. marts.

De to blev forgiftet med et stof, som ifølge britiske efterforskere var den russiskproducerede nervegift Novichok.

Her følger et udpluk af reaktionerne fra den britiske regering og landets allierede på angrebet:

* Theresa May, premierminister i Storbritannien:

- Rusland har udvist en total foragt og har ikke givet nogle svar.

- Enten står den russiske stat bag denne handling direkte, eller også har den russiske regering mistet kontrollen over denne potentielt katastrofalt ødelæggende nervegift.

Sådan sagde den britiske premierminister i en tale i det britiske parlament tidligere på ugen.

I forbindelse med samme tale sagde May, at der udvises 23 russiske diplomater fra Storbritannien.

Samtidig vil briterne skærpe grænsekontrollen og afvise mistænkte fjendtlige udlændinge, overvåge og spore russere, der kommer til landet samt indefryse alle russiske aktiver i landet, der kan ses som en trussel.

* Boris Johnson, udenrigsminister i Storbritannien:

Johnson pegede fredag direkte på Ruslands præsident, Vladimir Putin, som mulig ansvarlig for beslutningen om at bruge nervegift mod Sergej Skripal.

- Vores uenighed med Putins Kreml og med hans beslutning - for vi tror, at det er overvejende sandsynligt, at det var hans beslutning - handler om at bruge nervegift i Storbritanniens gader, i Europas gader, for første gang siden Anden Verdenskrig.

* I en skriftlig udtalelse opfordrede Nato-landene onsdag Rusland til at samarbejde om at besvare alle spørgsmål om giftangrebet.

- De allierede udtrykte dyb bekymring over den første offensive brug af nervegift på alliancens territorium siden grundlæggelsen af Nato, lyder det i en udtalelse efter et møde blandt Nato-landenes ambassadører i Bruxelles.

* I en fælles erklæring sagde lederne for Frankrig, Tyskland, USA og Storbritannien torsdag, at giftangrebet truer alles sikkerhed.

- Vi, lederne af Frankrig, Tyskland, USA og Storbritannien afskyr angrebet, der fandt sted mod Sergej og Julia Skripal i Salisbury 4. marts 2018.

- Det er et angreb på Storbritanniens suverænitet, hedder det i erklæringen, der også placerer ansvaret for angrebet hos Rusland.

- Vi deler den britiske opfattelse af, at der ikke er nogen plausibel alternativ forklaring, og vi noterer os, at Ruslands manglende svar på den britiske regerings retmæssige anmodning yderligere understreger deres ansvar.

Kilder: Reuters, AFP, Tass, Nato og The Guardian.