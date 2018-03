Dansker omkommet på spansk ferieø

En 59-årig dansk statsborger afgik tidligere på ugen ved døden på den spanske ferieø Gran Canaria.

Det skriver det dansksprogede medie Spanien i dag.

Over for mediet har Udenrigsministeriets Borgerservice bekræftet, at en dansker mistede livet på øen mandag.

Man ønsker ikke at oplyse yderligere pga. tavshedspligt i personsager.

Den 59-årige mand var ude af cykle på den sydlige del af øen, da han angiveligt besvimede og efterfølgende døde.

To ambulancer blev sendt til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde.

En bekendt til den 59-årige oplyser til Spanien i dag, at afdøde var en rutineret fritidscykelrytter og vant til at cykle i bjergene.

Den endelige dødsårsag er ukendt.