Nordlys og rensdyrsafari: Det skal du opleve i verdens lykkeligste land

En ny FN-rapport har netop kåret Finland som verdens lykkeligste land. Foran blandt andre Danmark og Norge.

Men alligevel tiltrækker de tusind søers land sig sjældent opmærksomhed og går ofte under radaren, når der skal lægges ferieplaner.

Pirkko Kuusela fra rejseselskabet Destination Finland er født og opvokset i Finland. Hun har over 35 års erfaring med rejser til landet, og hun har et bud på, hvorfor finnerne nu indtager en førsteplads i lykkemålingerne.

Finland Hovedstad: Helsinki Befolkning: 5,5 mio. Samlet areal: 338.430 kvadratkilometer (cirka ni gange større end Danmark) Skov: 227.690 kvadratkilometer (udgør 67 pct. af samlet areal) Søer og elve: 34.540 kvadratkilometer (187.000 søer) Kilde: www.norden.org

»Finnerne har en meget afslappet atmosfære, også mere end danskerne. Tager livet, som det kommer, og stresser ikke unødvendigt. I Finland nyder man livet,« siger hun.

Glade finner har taget lykketronen fra Danmark og Norge

Og måske med god grund. Kigger man rundt på forskellige rejsehjemmesider, bliver Finland beskrevet som et land med »den reneste luft i Europa, økologisk gastronomi, masser af plads og den dybeste stilhed«.

Men alligevel har Finland ikke været overrendt af masseturismen. Endnu.

Det ærgrer Pirkko Kuusela. Hun mener, at landet har meget andet end sø og sauna at byde på, og ifølge hende er det særligt den mangfoldige natur, der adskiller Finland fra andre nordiske lande.

»Finlands natur giver dig mulighed for at gå direkte fra din hoveddør og ud i naturen. Du skal ikke komme til naturen, naturen kommer til dig,« siger hun.

Finland markerer 100 år med selvstændighed

Pirkko Kuusela fremhæver især den nordlige region Lapland på listen over hendes rejseanbefalinger til Finland.

»Jeg kan varmt anbefale at tage til Lapland og prøve kræfter med snelandskabet. Eller tage på rensdyrsafari. Lapland er et unikt område højt mod nord, som du ikke kan finde andre steder i verden.«

»Om aftenen har man mulighed for at opleve nordlyset. Næsten hver aften endda. Mange tror, at nordlyset er grønt, men her i Finland kan det være alle mulige forskellige farver. Det er et helt særligt naturfænomen,« siger hun.

Er man ude efter flere storslåede naturoplevelser, anbefaler Pirkko Kuusela desuden, at man besøger området under den såkaldte »ruskatiden«, de første tre uger i september.

»Her kommer alle efterårets farver frem. Gul, grøn, rød og brun. Modsat Danmark har vi ikke kun farver i trætoppene, men også i jordbunden på grund af dens mange forskellige bær,« siger hun.

Selvom snakken om Finland koncentrerer sig meget om Laplands natur og de mange gode betingelser for at koble af fra hverdagens stress og jag, understreger Pirkko Kuusela, at også hovedstaden Helsinki er et besøg værd.

»Helsinki har kulturen. Finland har jo tidligere hørt under Rusland og Sverige, og rundt omkring i byen kan man stadig se spor af det. Desuden kan man tage i operaen og slutte dagen af med at spise på den lækre Salutorget ved havnen«.

Hun påpeger dog, at landet rummer mange forskellige facetter.

Længst mod øst og grænsende til Rusland kan man opleve brune bjørne og en meget anderledes kultur, mens man på vestkysten kan tage på øhop og cykelferie.

Og så er der selvfølgelig det med de mange tusind søer, der spreder sig ud over hele det store land.

»Det gode er jo, at man til enhver tid kan stoppe op og tage sig en dukkert.«

Pirkko Kuusela oplever i øjeblikket en stigende interesse for rejserne til Finland, men hun håber alligevel, at endnu flere danskere snart får øjnene op for landet.

»Det er synd, at flere danskere ikke kommer til Finland. Vi vil gerne vise vores land og den storslåede natur, vi har at byde på. Og så snart danskerne har været her bare en enkelt gang, kommer de altid igen«.