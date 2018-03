10 år efter mordet på den norske studerende Martine Vik Magnussen i London prøver det engelske politi stadig at få sagens eneste mistænkte tilbage til landet.

Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

I dag er det 10 år siden, at den norske studerende blev voldtaget og myrdet efter en bytur. Den eneste ledetråd det engelske politi har haft, er en overvågningsvideo, der viser den 23-årige Martine Vik Magnussen, som forlader en natklub med sagens hovedmistænkte, Farouk Abdulhak.

Martine Vik Magnussens venner meldte hende savnet d. 15. marts 2008, og dagen efter fandt politiet hendes lig på en privatadresse i byen.

Se et Twitter-opslag fra Metropolitan Police her:

Ten years after the murder of Norwegian student Martine Vik Magnussen, detectives have today once more urged the man wanted for her death to return to the UK https://t.co/1DmDTxeoGO pic.twitter.com/dgQd5sn0W3— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14. marts 2018

En undersøgelse gik derefter i gang, og Farouk Abdulhak blev sagens hovedmistænkte, da han var flygtet fra England til Yemen få timer efter den unge kvindes forsvinden.

Flere politiefterforskere har siden forsøgt at få Abdulhak tilbage til England, så sagen kunne opklares, men det er endnu ikke lykkedes. Detektivinspektør Andy Partridge siger, at det engelske politi har samme ambitionsniveau for sagen, som det havde for ti år siden.

»Vi har nået en vigtig milepæl, og derfor er det den rigtige beslutning endnu en gang at bede Abdulhak om at vende tilbage til Storbritannien. Hvis han troede, at denne sag ville forsvinde, eller at hans status som eftersøgt ville ændre sig over tid, så beviser dette jubilæum, at vi stadig vil gøre alt for at sørge for, at Martine får sin retfærdighed.«