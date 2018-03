Medie: Britisk regering vil udvise russiske diplomater

Storbritannien vil udvise "et betydeligt antal" russiske diplomater efter nervegiftangreb, rapporterer den britiske nyhedskanal Sky News.

Samtidig meddeler det britiske udenrigsministerium, at det anmoder om et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd om nervegiftangrebet på en tidligere russisk spion i den engelske by Salisbury.

- Hastemødet er indkaldt for at opdatere medlemslandene om nervegiftangrebet, lyder det.

USA, EU og Nato har udtrykt støtte til Storbritannien efter May har sagt, at det er "meget sandsynligt", at Rusland stod bag angrebet på eksspionen Sergej Skripal og hans datter med nervegiften Novichok, som blev udviklet af det sovjetiske militær.

Nu eskalerer spionsagen: May peger sin anklagende finger mod Kreml Premierministeren giver nu direkte Rusland ansvaret for forgiftningen af en eksagent og truer med omfattende repressalier.

Premierminister Theresa May skal senere onsdag tale i parlamentet om nervegiftangrebet.

Ifølge The Guardian forbereder premierministeren en række tiltag rettet mod den russiske stat.

Premierministerens erklæring i parlamentet kan diktere retningen for Storbritanniens udenrigspolitik i mange år fremover, skriver avisen.

Visumrestriktioner og beslaglæggelse af russiske formuer i Storbritannien bliver nævnt af The Guardian som mulige tiltag fra Mays side.

Desuden ventes premierministeren at forsøge at opbygge en international front mod Rusland bestående af EU, Nato og muligvis også FN.

Mysteriet i Salisbury: Spionen der røg ud i kulden Sergej Skripal, der er forsøgt likvideret med nervegift, levede, hvad der ligner et helt almindeligt liv. Men der er også ting, der stikker ud.

Theresa May sagde mandag i parlamentet i London, at det er "meget sandsynligt", at Rusland udførte angrebet mod Skripal og hans datter i Salisbury 4. marts.