Hjort om giftangreb på eksspion: Chokerende på flere måder

Kun Rusland råder over den nervegift, som blev anvendt mod en russisk eksspion i Storbritannien i forrige uge.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i meget hårde vendinger fordømmer russerne.

- Vi fordømmer Rusland i stærke vendinger, for der kan ikke siges et enkelt pænt ord om de handlinger, de foretager sig for at undergrave vestlige demokratier, siger han.

May: Giftangreb er et angreb på Storbritannien

Theresa May, Storbritanniens premierminister, sagde mandag, at "det er meget sandsynligt", at Rusland står bag attentatet forrige søndag.

- Nu er der stillet et ultimatum til russerne om, at enten forklarer de, hvorfor de har udført den her gerning, eller også forklarer de, at de ikke har styr på deres giftgaslagre, så gud og hvermand kan få fingre i det, siger Claus Hjort.

Den russiske tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter, Julia, blev fundet livløse på en bænk i et indkøbsområde i byen Salisbury.

Det er chokerende på to måder, mener forsvarsministeren.

- Det ene er, at man direkte dræber borgere i et andet land, og det andet er, at man anvender giftgas, der er indgået konventioner om, at man under ingen omstændigheder må anvende, siger han.

Portræt: Forgiftet dobbeltagent var kendt i Rusland

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sagt, at Danmark sammen med briterne vil diskutere, hvilke reaktioner det giver anledning til.

Den danske forsvarsminister mener, at det er et udtryk for, at Rusland føler, det har en ret til at "dominere andre lande og blande sig i andre landes interne forhold".

- Det er jo mindst lige så farligt som en almindelig, regulær krig, at man prøver at nedbryde vores samfund. Derfor må vi udtrykke vores allerstørste afstandtagen. Det er et skruppelløst regime, der udfører den slags, siger han.

Forsvarsministeren "nærer ingen illusioner om, at Rusland vil indrømme det".

- Vi vil opleve Putins regime vil sprede løgne og misinformation, det har man gjort omkring Krim, Ukraine samt ikke mindst nedskydningen af det hollandske passagerfly i 2014.

- Vi forventer ikke en eller anden fornuftig dialog med russerne omkring det her, siger Claus Hjort Frederiksen.