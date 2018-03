Rusland-ekspert: Sådan vil russerne agere i giftsagen

24 timer.

Det er, hvad den britiske premierminister, Theresa May, har givet den russiske regering til at forklare sig. Forklare hvordan den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia kunne blive forgiftet på britisk jord af stoffet Novichok, som er udviklet af Ruslands militær.

Hvis ikke Rusland disker op med en forklaring, som overbeviser briterne om, at den russiske stat ikke havde noget med forgiftningen at gøre, vil Storbritannien svare igen med »omfattende tiltag.«

Deadlinen er sat til midnat, men den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, har tirsdag afvist, at Rusland skulle bære skylden for giftangrebet.

Og man skal da heller ikke forvente yderligere forklaringer eller indrømmelser fra russisk side, vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Han mener i stedet, at russerne vil sætte spørgsmålstegn ved, om de britiske myndigheder kan håndtere sagen, og om man kan stole på dem. Dernæst vil man køre de russiske medier i stilling, hvilket ifølge Splidsboel allerede er ved at ske.

»Medierne vil også afvise russisk indblanding og komme med alternative forklaringer på, hvad der er sket. Det kan være, at det er briterne selv, som har gjort det, at det er amerikanerne, at det er israelerne, at det er et selvmord eller noget andet. Noget af det, som man finder i den russiske mediepolitik i dag, er det, vi kalder en ekstrem relativisme eller perspektivisme, hvor man giver forskellige perspektiver eller fortolkninger af, hvad der er sket. Man siger ikke nødvendigvis, at det er det, der er sket, men siger, at det er det, som kan være sket. Så over de næste dage og uger vil vi se en masse forskellige forklaringer på, hvad der kan være sket, og det eneste, som vil være fælles for dem, er, at Rusland ikke har noget med det at gøre,« forklarer han.

Theresa May har advaret om, at man vil svare igen over for, hvad der ikke bare opfattes som et angreb mod Sergej og Julia Skripal, men mod Storbritannien. Og spørgsmålet er, hvad der skal til, for at russerne kan mærke det.

»Nu har vi gennemført sanktioner mod Rusland siden 2014, og de gør ondt, men ikke rigtig ondt alligevel, for vi ser jo ikke de politikændringer, som vi gerne vil have. Så der skal noget drastisk til, og det ved jeg ikke, om briterne er klar til,« siger Flemming Splidsboel.

Han nævner muligheden for at trække det britiske fodboldhold ud af VM, som afholdes i Rusland til sommer, omfattende økonomiske sanktioner samt inddragelse af den britiske sendetilladelse for den russiske tv-kanal RT.

»RT har flere gange været i de britiske myndigheders søgelys og har fået kritik for at videregive propaganda. Men problemet med en del af de tiltag er, at i det omfang som russerne kan svare igen, vil de gøre det. Så hvis briterne udviser 20 diplomater, udviser de også 20. Hvis man gennemfører sanktioner, vil de også gennemføre sanktioner,« siger Flemming Splidsboel.

Han fortsætter:

»Det er den balancegang, som briterne står over for nu: at finde noget, som slår hårdt, uden at man selv bliver ramt af det.Og uden at russerne direkte kan svare igen.«

Briterne har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og tirsdag svarede det russiske udenrigsministerium igen ved at indkalde den britiske ambassadør til et møde.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har tidligere sagt, at det kunne gå ud over briternes deltagelse i VM i fodbold, men han trak siden i land og meddelte, at en eventuel boykot kunne ville gælde for diplomater, politikere og kongelige - og altså ikke for fodboldholdet.

Flemming Splidsboel mener dog, at det netop ville straffe russerne.

»Det ville vække enorm opsigt. VM og store sportsbegivenheder betyder meget for russerne, men det ville selvfølgelig også ramme briterne selv.«