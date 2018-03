May: Giftangreb er et angreb på Storbritannien

»Det er meget sandsynligt, at Rusland stod bag angrebet på den russisk eksspion.«

Sådan lyder det mandag eftermiddag fra den britiske premierminister, Theresa May, på et pressemøde omhandlede giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter.

Meldingen blev modtaget med anerkendelse fra medlemmerne af parlamentet.

Ydermere kunne May på pressemødet fortælle, at den type nervegift, der blev brugt til angrebet, er udviklet af Rusland.

May understregede, at Storbritannien vil konkludere, at Rusland stod bag angrebet, med mindre russerne kommer med en kvalificeret afvisning. Man har derfor indkaldt den russiske ambassadør til møde.

Hun understregede også, at der ikke blot er tale om et angreb på eksspionen og hans datter. Episoden betragtes som et angreb på Storbritannien.

Når britisk efterforskning er slut vil Putin tale giftangreb

Premierministeren har mandag stået i spidsen for et krisemøde i Storbritanniens nationale sikkerhedsråd.

Her har man diskuteret forgiftningen af netop eksspionen og hans datter i den lille engelske by Salisbury i forrige uge.

Giftangrebet har ledt tankerne hen på drabet på den afhoppede efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko i 2006.

Litvinenko blev på et hotel i London forgiftet med det radioaktive stof polonium-210, som i løbet af tre uger slog ham ihjel. Siden blev to russere in absentia sigtet for drabet.

Rusland har afvist at stå bag overfaldet i Salisbury. Landets præsident, Vladimir Putin, har desuden nægtet at udtale sig i sagen.

Journalisten Steve Rosenberg, som er korrespondent for BBC i Moskva, spurgte således ind til sagen over for præsidenten i forbindelse med en besøg på et kornlager i Krasnodar mandag.

»Kom først til bunds med tingene der, så kan vi diskutere det,« lød det fra Putin ifølge Rosenberg på Twitter.