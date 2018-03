Medie: May vil give Rusland skylden for forgiftning af eksspion

Premierminister Theresa May leder mandag et krisemøde i Storbritanniens nationale sikkerhedsråd. Her skal man diskutere forgiftningen af en tidligere russisk spion og hans datter i den lille engelske by Salisbury.

Et medlem af det britiske parlament siger ifølge Reuters, at May vil give Rusland skylden for forgiftningen.

Britiske sundhedsmyndigheder efter fund af nervegift: Vask jeres tøj, og tør telefonen af

Britisk politi opfordrede søndag omkring 500 mennesker, som har besøgt pubber og restauranter i Salisbury i sidste weekend, til at vaske deres tøj og deres ejendele - deriblandt mobiltelefoner og nøgler.

Politiets advarsel kommer efter fundet af nervegift på en restaurant i Salisbury, hvor den russiske eksspion og hans datter formentligt blev forgiftet. De blev fundet bevidstløse på en bænk nær restauranten.

En politimand, der som en af de første hjalp eksspionen og hans datter, er stadig alvorligt syg af nervegift.

Restauranten er et af fem steder i Salisbury, som politiet undersøger indgående.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har sagt, at det er svært at forestille sig, at VM i fodbold i Rusland vil have britisk deltagelse, hvis det kan bevises, at Rusland stod bag forgiftningen af den tidligere spion Sergej Skripal og hans datter.

VM finder sted i juni i flere byer i Rusland.

Det formodede angreb med nervegift giver mindelser om drabet i 2006 på den afhoppede efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko.

Litvinenko blev på et hotel i London forgiftet med det radioaktive stof polonium-210, som i løbet af tre uger slog ham ihjel. Siden blev to russere in absentia sigtet for drabet.

Rusland har afvist at stå bag overfaldet i Salisbury.

Mysteriet i Salisbury: Var eks-spionen fortsat involveret i hemmelige aktiviteter? Sergej Skripal, der er forsøgt likvideret med nervegift, levede, hvad der ligner et helt almindeligt liv. Men der er også ting, der stikker ud.

- Risikoen for, at flere personer udsættes for nervegiften er meget lav, hedder det i flere erklæringer fra de britiske myndigheder.

Den 66-årige Skripal og hans 33-årige datter har ligget på en intensivafdeling, siden de for otte dage siden blev fundet bevidstløse i den sydlige engelske katedralby.

Skripal, der var dobbeltspion, var i 2010 del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA.