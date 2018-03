Britiske sundhedsmyndigheder efter fund af nervegift: Vask jeres tøj, og tør telefonen af

Før Sergel Skripal og hans datter Julia blev fundet bevidstløse af nervegift på en bænk i et indkøbscenter, havde de været på restaurant og pub.

Og netop på Mill pub og restauranten Zizzi har politiet fundet spor af den gift, som gjorde både far og datter, men også en betjent syge.

Derfor opfordrer de britiske sundhedsmyndigheder nu personer, som har opholdt sig på pubben eller restauranten efter kl. 13.30 lokal tid og indtil mandag, da stederne blev spærret af, til at tage visse forholdsregler.

»Mens det ikke umiddelbart udgør nogen sundhedsrisiko for nogen, der har befundet sig på et af disse steder, er det muligt, omend usandsynligt, at den substans, som er kommet i kontakt med beklædningsgenstande eller ejendele, stadig kan være til stede i små mængder og derfor forurene huden. Over tid kan hudens gentagne kontakt med forurenede elementer udgøre en lille risiko for helbredet,« lyder det i en meddelelse fra den britiske sundhedsstyrelse.

Her anbefales det, at man vasker det tøj, som man havde på i en vaskemaskine på helt almindelig vis. De beklædningsstykker, som kræver ren, bør man gemme i i to lukkede plasticposer, da man endnu ikke har fundet ud af, hvordan disse skal renses uden risiko.

Genstande som telefoner, tasker og andre elektroniske ting bør man tørre af med vådservietter. Briller og smykker kan man vaske i varmt vand med vaskepulver og skylle efter med koldt vand.

»Vask venligst hænder med sæbe og vand efter rengøring af enhver genstand.«

Den 66-årige Skripal og hans 33-årige datter blev søndag fundet bevidstløse på en bænk i et indkøbscenter i den engelske by Salisbury. Den betjent, som var den første på stedet, er også indlagt pga. forgiftning.

Skripal har arbejdet for den britiske efterretningstjeneste MI6, hvilket han i 2004 blev anholdt for i Rusland. I 2010 blev han dog løsladt og udleveret til Storbritannien som en del af en udvekslingsaftale.

Politiet forsøger fortsat at finde ud af, hvordan de to blev forgiftet, og har i den forbindelse også undersøgt eksspionens hjem samt den kirkegård, hvor hans søn og hustru er begravet.

Mistanken om, at den russiske regering kan stå bag forgiftningen, er blevet luftet i både medier og af britiske politikere, men det har Rusland hårdnakket benægtet.