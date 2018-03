Russisk eksspion: Disse fem steder kan nervegiften have været placeret

Det var en nervegift, som gjorde den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia så syge, at de fortsat er indlagt i kritisk tilstand.

Så meget er klarlagt. Men hvor skete det? Det er et af de mange spørgsmål, som politiet forsøger at få svar på.

Den 66-årige Skripal og hans 33-årige datter blev fundet bevidstløse på en bænk i et indkøbscenter i den engelske by Salisbury. Den betjent, som var den første på stedet, er også indlagt pga. forgiftning.

Bænken er ifølge Sky News et af de fem steder, som er blevet udpeget som mulige kilder til nervegiften. De andre er eksspionens hjem, den kirkegård, hvor hans søn og hustru er begravet, samt en pub og en restaurant, hvor Sergej Skripal og datteren befandt sig, kort før de blev syge.

Sergej Skripals kones grav og sønnens mindesten på en kirkegård i Salisbury blev undersøgt af politiet. Foto: Daniel Leal-Olivas/AP

Sky News oplyser, at der skal være fundet spor af kemiske våben i et område af restauranten. Fredag blev hustruen Ljudmilas grav samt sønnen Alexanders mindesten spærret af og undersøgt af efterforskere iført beskyttelsestøj. Også en en ambulance er blevet dekontamineret af særligt trænede folk.

Den syge betjent har ifølge flere medier været i Skripals hjem, og The Independent skriver, at en af politiets teorier er, at den 66-årige har modtaget en pakke med giften, som han har åbnet i sin datters nærhed.

Skripal har arbejdet for den britiske efterretningstjeneste MI6, hvilket han i 2004 blev anholdt for i Rusland. I 2010 blev han dog løsladt og udleveret til Storbritannien som en del af en udvekslingsaftale, som bl.a. så den russiske spion Anna Chapman blive udleveret fra USA.

Hun arbejder i dag som model og tv-vært og har på Instagram givet sit besyv med om sagen. Hun er ligesom den russiske regering stærkt kritisk over for dem, som mere end antyder, at Rusland havde en finger med i spillet.

»Som altid er Rusland pr. automatik skyldig ... På trods af det faktum at forræderen Skripal blev benådet af præsidenten og løsladt,« skriver hun ifølge The Independent på det sociale medie.

Hun fortsætter:

»Når man efterforsker ethvert drab, handler det først og fremmest om forbrydelsens motiv. Hvem drager fordel af det? Rusland er i hvert fald ikke interesseret i sådan en skandale. Har Vesten brug for beviser for at skyde skylden på Rusland?«

Også den russiske ambassade i Storbritannien har kommenteret sagen på Twitter i en sarkastisk tone.

»Sikke et tilfælde! Både Litvinenko og Skripal arbejdede for MI6. Berezovsky og Perepilichny havde forbindelser til britiske særtjenester. Efterforskningsdetaljerne er hemmelige med henvisning til den nationale sikkerhed.«

Alexander Litvinenko var en tidligere officer i den russiske efterretningstjeneste FSB, der hoppede af til Storbritannien. Han døde i 2006 efter af have indtaget det radioaktive stof polonium via en kop te. En omfattende, britisk undersøgelse konkluderede, at det sandsynligvis skete på ordre fra Vladimir Putin, men nogen endegyldige beviser på den russiske skyld er der ikke dukket op.

Boris Berezovsky var en russisk oligark og Putin-kritiker, som levede i eksil i Storbritannien og blev fundet hængt i 2013. Hans død blev vurderet som mistænkelig. Alexander Perepilichny var en forretningsmand, som hjalp de schweiziske myndigheder i en russisk hvidvaskningssag. Han døde under en løbetur ved sit hjem i Surrey i 2012.

Den russiske regering har afvist enhver meddelagtighed i nogen af dødsfaldene, og fra britisk side har man indtil videre tøvet med at udpege nogen ansvarlige.