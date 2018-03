Russisk eksspion: Datterens veninde er »begyndt at blive bange«

Mens den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia fortsat ligger på hospitalet med følgerne af en forgiftning, forsøger de britiske myndigheder fortsat at fastslå, hvem der stod bag forbrydelsen.

Man har fastslået, at de blev forgiftet med en nervegas, men hvor og hvornår er fortsat usikkert. Meget tyder dog på, at det er sket i Sergej Skripals hjem i den engelske by Salisbury, for politibetjenten Nick Baily er også blevet alvorligt syg, efter at han undesøgte hjemmet.

21 personer er behandlet efter angreb med nervegas

Julia Skripal kom med sin far til Storbritannien i 2010, da han som en del af en udvekslingsaftale blev løsladt fra fængslet i Rusland og udleveret til briterne, som han havde spioneret for.

Men fem år senere vendte hun tilbage til Moskva, skriver BBC. Hun var således blot på besøg hos sin far, da hun blev udsat for nervegiften.

Hendes barndomsveninde Irina Petrova fortæller til BBC, at Julia Skripal elskede livet i Storbritannien og havde planer om at ansøge om statsborgerskab, men var vendt tilbage til Moskva for at være sammen med sin kæreste.

Britisk spiondrama trækker tråde til Moskva Sagen kommer i kølvandet på en stribe andre mystiske dødsfald Sergej Skripal kom til Storbritannien i en koldkrigslignende agentudveksling, men er nu sammen med sin datter blevet forgiftet i en by i Sydengland.

Hun siger, at Julia Skripal »ikke har gjort noget for at fortjene,« at nogen prøver at ramme hende, men siger samtidig, at den 33-årige veninde aldrig delte sine problemet med hende. Således heller ikke, da Sergej Skripal blev arresteret for spionage i 2004.

Irina Petrova hæfter sig ved, at ingen af de nærmeste, heller ikke familien, ønsker at udtale sig.

»Jeg er begyndt at blive bange.«

Familien er dog blevet voldsomt decimeret inden for de senere år. Moderen døde af kræft i 2012, onklen er død, og også Julia Skripals ældre bror døde sidste år af leversvigt.

Fredag rykkede politifolk iklædt beskyttelsesdragter ind på den kirkegård, hvor Sergej Skripals hustru, Ludmila, er begravet og sønnen Alexander har en mindesten. Politiet afviser, at man har planer om at grave et lig op.

Britisk politi undersøger grave til familie af forgiftet russisk eksspion

Selv om de britiske politikere har forsøgt at være tilbageholdende med at pege med anklagende fingre, så længe man ikke har beviser. Men den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har sagt, at han ikke kan forestille sig, at briterne stiller til VM i fodbold, hvis russerne står bag forgiftningen.

Det har den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, afvist.

»Det er useriøst, det er propaganda, når det er bedst, og hysteri,« sagde han på et pressemøde ifølge rt.com.

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, har lørdag indkaldt regeringens krisekomité, Cobra, til et møde om efterforskningen.