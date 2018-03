Britisk politi undersøger grave til familie af forgiftet russisk eksspion

SAN FRANCISCO - I en udstilling af omfanget af efterforskningen på mordforsøget mod en russisk eksspion og hans datter, Julia rykkede politifolk iklædt beskyttelsesdragter fredag ind på den kirkegård, hvor Sergej Skripals hustru er begravet.

Både hun og parrets søn, Alexander Skripal, er døde i løbet af de seneste år.

Liudmila døde i 2012, 59 år gammel. Ifølge medierapporter som følge af kræft.

Alexander, 43, for hvem der er en mindesten på kirkegården, døde i marts sidste år i St. Petersborg af ukendte årsager.

Hvad politiet foretager sig på London Road kirkegården er ikke bekræftet. Londons Metropolitan politi har afvist, at et lig er blevet gravet op.

Politiet har sat et telt op over mindestenen for Skripals søn, Alexander. Foto: AP/ANDREW MATTHEWS

Der er imidlertid rapporter om, at Julia Skripal besøgte mindestenen for sin bror tre dage før, at hun og hendes far blev forgiftet med en livsfarlig nervegas, skriver The Guardian.

Efterforskere har endnu ikke været i stand til at konkludere, hvor og hvornår det fandt sted.

Familiens hjem er også ved at blive undersøgt, idet politibetjent Nick Baily, er alvorlig syg, efter at han var forbi adressen kort efter, at den russiske eksspion og hans datter søndag blev fundet sammensunket på en bænk uden for et shoppingcenter i byen.

Men efterforskere ved endnu ikke, om han blev forgiftet her eller ved på stedet, hvor Skripal og hans datter blev fundet.

Wiltshire politi har frigivet dette billede af den forgiftede betjent, Nick Bailey.

Usikkerheden har fået politiet til at bede militæret om hjælp, og der er rapporter om, at 180 mand, herunder et hold med ekspertise i kemiske våben, er ankommet for at hjælpe.

Sammenlagt er 21 mennesker blevet behandlet i forbindelse med sagen.

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, har oplyst, at Skripal og hans datters tilstand er stabil, men stadig meget alvorlig.