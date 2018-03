Domstol forhindrer catalansk leder i at blive præsident

Spaniens højesteret har fredag afgjort, at kandidaten til at lede Cataloniens regering ikke vil få lov til at forlade fængslet for at blive indsat som regionens præsident i næste uge.

Parlamentet i Catalonien ventes at samles mandag for at stemme om den nye leder.

De separatistiske partier har peget på Jordi Sanchez, som er fængslet og afventer at blive tiltalt for at anspore til oprør.

Ifølge højesteretten er der fare for, at Sanchez vil gentage sine forbrydelser.

Han blev fængslet i forbindelse med en folkeafstemning i regionen Catalonien i oktober, som den spanske højesteret erklærede ulovlig.

Efterfølgende udråbte separatisterne Catalonien som en selvstændig stat.

Sanchez har været fængslet nær Madrid siden oktober. Men han blev ved valget i december valgt ind i Cataloniens regionale parlament.

Det var den spanske regering, der udskrev valget i Catalonien, efter at regeringen i oktober havde ophævet Cataloniens selvstyre.