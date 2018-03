Sagen om forgiftningen af en russisk eksspion og hans datter i sydengelske Salisbury har taget endnu en drejning.

Ifølge Telegraph er den russiske eksspion Sergej Skripal angiveligt blevet forgiftet i sit eget hjem.

Jyllands-Postens korrespondent Mads Bonde Broberg befinder sig netop nu i den sydengelske by, og han kan berette om »et stort sikkerhedsopbud« i det beboelsesområde, hvor den russiske eksspions hus ligger.

»Flere gader omkring hans hus er fuldstændig afspærret. Ingen andre kommer ind, medmindre man kan bevise, at man bor i området,« siger Mads Bonde Broberg.

Mads Bonde Broberg tvivler på, at det er giftigt at opholde sig i området. Han mener snarere, at sikkerhedsopbuddet handler om, at de britiske betjente ikke vil have journalister og andre nysgerrige mennesker til at rende og forstyrre dem i efterforskningen.

100 britiske soldater skal fjerne gift efter agentoverfald

Selvom der stadig hersker meget usikkerhed omkring, hvorvidt forgiftningen rent faktisk har fundet sted i hjemmet, kan Mads Bonde Broberg godt følge de mennesker, der er begyndt at konspirere i det.

»Jeg har lagt mærke til, at byens centrum har langt flere overvågningskameraer end i det beboelseskvarter, hvor Skriprals hus ligger. Hvis man nu skal tænke som en forbryder, er det måske bedre at gøre det herude end et sted med meget kameraovervågning,« siger Mads Bonde Broberg.

Udenrigsminister om forgiftet eksspion: Intet forsøg på at tage et uskyldigt liv vil ske ustraffet

Hvad der ved første øjekast bare var to bevidstløse personer på en bænk i en ellers fredelig, sydengelsk by, har efterhånden udviklet sig til et storpolitisk drama med agenter, fangeudvekslinger og nu også forsøg på giftmord.

Den britiske udenrigsminister har været ude at kalde Rusland for »skadeligt og ødelæggende« og truer med »robuste« modsvar, fordi han mistænker landet for at have forbindelse til sagen.

»Det er i givet fald en kæmpe provokation og et totalt brud på de gentlemanregler, der er i spionverdenen,« forklarer Mads Bonde Broberg.

Britisk politi oplyser: Det var nervegas, der forgiftede eksspion Hundredvis af britiske betjente og eksperter efterforsker likvideringsforsøget mod eksagenten Sergej Skripal.

Under alle omstændigheder er det en højst usædvanlig sag, mener Mads Bonde Broberg, og den kan givetvis også trække tråde til det forestående fodbold-VM i Rusland, ifølge korrespondenten.

»Det står allerede fast, at Prins William ikke kommer til at deltage ved slutrunden. Men der har også været snak i krogene om, at alle Storbritanniens officielle gæster skal blive hjemme, og i værste fald kan det ende med, at fodboldholdet trækker sig fra slutrunden,« afslutter han og understreger, at det kun er spekulationer.