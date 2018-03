Tusk: Vi kan først tale om brexit, når irsk grænse er løst

EU's præsident, Donald Tusk, minder under et besøg i Dublin om, at problemerne med Irlands grænse til Nordirland må løses, inden forhandlingerne med Storbritannien om brexit kan fortsætte.

- Hvis nogen i London går ud fra, at forhandlingerne vil tage sig af andre emner, før man bevæger sig til den irske sag, så vil mit svar være: Irland først, siger Tusk.

Han havde under sit besøg i den irske hovedstad torsdag et møde med premierminister Leo Varadkar.

Både Storbritannien og EU har sagt, at de vil satse på at undgå, at der skal være toldbehandling mellem den irske republik og Nordirland, når Storbritannien forlader EU.

Nordirland er en provins i Storbritannien.

EU og den britiske regering indgik en meget foreløbig aftale i december. Men parterne var i virkeligheden ikke særlig enige. Og da EU for kort tid siden offentliggjorde en tekst om at bevare Nordirland i EU's toldunion, kom der heftige protester fra den britiske regering.

Den britiske regering agter at forlade både EU's indre marked og toldunionen. Og derfor peger meget i retning af, at der dukker grænse- og toldkontrol op ved Irlands grænse til Nordirland.

- Selv om vi må respektere denne opfattelse, så forventer vi også, at Storbritannien foreslår en specifik og realistisk løsning for at undgå en hård grænse, siger Tusk.

- Så længe Storbritannien ikke præsenterer en sådan løsning, så vil det være svært at forestille sig fremskridt med substans i Brexit-forhandlingerne.

Den britiske udtræden af EU skal efter planen ske med udgangen af marts næste år.

I Storbritannien er der bekymring for, at den britiske udtræden samtidig vil være med til at undergrave et vigtigt element for freden i Nordirland.

Et 30 år langt blodigt opgør i Nordirland, der skilte katolikker og protestanter, nationalister og unionister, stoppede med Langfredagsaftalen i 1998.

Her var EU med til at sikre den frie bevægelighed på den irske ø og bidrog til en mere stabil politisk udvikling i Nordirland.