Seks drenge mistænkt for gruppevoldtægt i Malmø - to af dem er mindreårige

Det svenske politi har i løbet af de seneste to måneder modtaget fem anmeldelser om gruppevoldtægter i Malmø.

Søndag aften modtog politiet den seneste af slagsen, skriver Expressen.

I anmeldelsen lød det, at en kvinde på et tidspunkt lørdag aften var blevet bedøvet og efterfølgende ført væk til et lokale i nærområdet, hvor hun blev gruppevoldtaget.

Stor demonstration efter gruppevoldtægter i Malmø

Oprindeligt forlød det, at seks mænd skulle have stået bag voldtægten. Nu tyder tekniske beviser imidlertid på, at seks drenge stod bag.

Fire drenge, to 15-årige og to 16-årige, blev således tirsdag anholdt. De sidste to drenge, der er mistænkt i sagen, kunne imidlertid ikke anholdes, da de er mindreårige.

Derfor har anklageren i sagen, Lena Körner, bedt retten om at behandle sagen ud fra et særskilt regelsæt, der kan benyttes når unge begår lovovertrædelser.

På den måde vil de mindreårige kunne risikere ligeledes at blive sigtet i sagen.

Endnu en voldtægt i Malmø: Politiet leder efter flere gerningsmænd

Efter voldtægtsanmeldelsen rykkede politiet ud til det formodede gerningssted søndag aften. Her sikrede man diverse tekniske spor, som angiveligt var det, der ledte politiet på sporet af drengene.

Hvilke tekniske beviser, der er tale om, ønsker det svenske politi imidlertid ikke at oplyse.

Når undersøgelserne fra stedet er blevet analyseret, vil de mistænkte blive afhørt igen.

Svensk politi ser på nuværende tidspunkt ingen sammenhæng mellem den pågældende voldtægt og de tidligere anmeldte gruppevoldtægter, skriver Expressen.