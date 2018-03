EU til Trump: Handelskrige er dårlige og nemme at tabe

EU-lederne skal på et topmøde i Bruxelles senere i marts have en ekstraordinær debat om handel.

Det foreslår EU-præsident Donald Tusk, efter at USA har truet med at indføre told på stål og aluminium.

EU truer med at svare igen med straftold på en række amerikanske varer.

Men USA's præsident, Donald Trump, frygter ikke udsigten til en handelskrig.

Trump har sagt, at handelskrige er gode og nemme at vinde.

- Men sandheden er lige omvendt, siger EU-præsidenten.

- Handelskrige er dårlige og nemme at tabe, siger han.

Donald Tusk siger, at tiden nu er inde til, at politikere på begge sider af Atlanterhavet handler ansvarligt.

USA's metaltold vil, hvis den bliver til noget, have konsekvenser for europæiske borgere, virksomheder og den globale økonomi, siger han.

Derfor skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de andre EU-ledere på topmødet i Bruxelles om to uger tale om, hvad der bør gøres.

- Vi bør have det klare mål for øje: At holde verdenshandlen i live, siger EU-præsidenten.

Tidligere onsdag sagde EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, at EU stadig håber at undgå en handelskrig med USA.

Men hvis Trump gør alvor af truslerne, er EU klar til at svare igen med det samme, sagde hun.

Malmström håber, at USA vil undtage EU fra den globale metaltold, som Trump har planer om at indføre.

EU arbejder i øjeblikket på en liste, der omfatter straftold på alt fra Harley Davidson-motorcykler, cowboybukser, amerikansk whisky til juice og peanutbutter, hvis USA indfører told på stål og aluminium.

Men Donald Trump slår tilsyneladende ikke bak.

Han har truet med i en yderligere optrapning at indføre told på europæiske biler, hvis EU straffer varer fra USA som følge af en amerikansk metaltold.

EU-lederne samles til topmøde i Bruxelles 22. og 23. marts.