Tog og lastbil kollideret i Sverige

Et passagertog og en lastbil er onsdag morgen kollideret i Vartofta i det vestlige Sverige.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Ifølge Trafikverket - den svenske pendant til Trafikstyrelsen - skete kollisionen ved en jernbaneoverskæring klokken 07.25.

Der er ingen meldinger om, at personer skulle være kommet til skade ved sammenstødet.

Ambulancer og redningskøretøjer er ankommet til stedet.

De første meldinger fra ulykkesstedet lyder på, at toget fortsat befinder sig på skinnerne, og at der skulle være tale om en »lettere kollision«. Således skulle lastbilen kun have fået mindre skader.

Togtrafikken mellem Falköping og Mullsjö er midlertidigt indstillet.

Der var i alt 100 personer om bord på toget. Passagererne er blevet flyttet til to busser, der skal fungere som erstatning for toget.