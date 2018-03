Svensker frikendt i retten efter at have skudt en ulv

I Danmark såvel som i Sverige kan man risikere at ende foran en dommer, hvis man retter sigtekornet mod en ulv og rammer plet.

Sådan en sag har netop været for retten i Sverige, hvor en 75-årig mand stod anklaget for groft brud på jagtbestemmelserne. Tilbage i 2015 nedlagde han nemlig en ulv i Södertälje sydvest for Stockholm.

Området havde på det tidspunkt været plaget af ulveangreb mod tamdyr, og det havde fået myndighederne til at give en midlertidig tilladelse til at skyde ulven. Da den 75-årige mand trykkede på aftrækkeren og dræbte ulven tæt på sit hjem, var tilladelsen dog udløbet 18 dage forinden.

Men da sagen tirsdag blev afgjort i retten, kunne det ikke påvises, at manden skulle have jagtet ulve på ulovlig vis.

Han forklarede selv, at ulven tydeligvis havde været ved at indlede et angreb på en af hans hunde, og at det varselsskud, han først affyrede, ikke havde drevet den på flugt. Efter at have nedlagt ulven, sendte han ifølge metro.se en besked til sin nabo om, at målet var »elimineret«. Men det kom ikke til at lægge mandens troværdighed til last.

Sverige har i sin jagtlov en særbestemmelse om, at en ulv kan skydes, hvis den angriber en hund - selvom det foregår uden for en indhegning.

Ulve i Danmark Den første ulv, der havde betrådt dansk jord i 200 år, blev fundet død i Thy i 2012.

I fjor kom det frem, at en han- og en hunulv - det såkaldte Ulfborg-par - havde dannet par og fået ulvehvalpe i Vestjylland.

Man vurderer, at mindst seks af de otte ulvehvalpe fortsat er i live.

Derudover strejfer en hanulv rundt i Nordjylland. Den stammer fra et kobbel ved Hamborg, 450 km fra Nordjylland, og lader til at være vandret til via Vesthimmerland i november 2017.

Herhjemme er strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet en reguleringstilladelse op til to års fængsel og frakendelse af jagttegn. Man kan ikke med sikkerhed gardere sig under loven om nødværge, da der ikke findes tidligere retspraksis for, hvad domstolene vil acceptere som lovlig nødværge i tilfælde, hvor en ulv angriber et menneske eller husdyr.

Mange ulvekritikere har i Danmark advokeret for bedre muligheder for at regulere dyret, der jævnligt bliver anklaget for at nedlægge får og andre kreaturer. I 2017 rykkede myndighederne 95 gange ud til døde dyr for at undersøge, om gerningsmanden var en ulv, og der blev registreret mindst 20 ulveangreb.

Senest kostede en ulv i februar 21 får livet i en indhegning i Holsterbro.

Man arbejder med begrebet »problemulv«. Det kan eksempelvis være en ulv, der gentagne gange vender tilbage til et dyreområde og tager for sig af varerne - eller som gentagne gange angriber hunde eller husdyr »trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger«.

Det er dog en omstændelig proces at få tilladelse til at regulere en såkaldt problemulv. Man skal bl.a. indhente en konkret tilladelse fra myndighederne. I november fik den første ansøger - en privat lodsejer - afslag på et skyde en ulv.

