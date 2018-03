Udenrigsminister om forgiftet eksspion: Intet forsøg på at tage et uskyldigt liv vil ske ustraffet

Russerne kender efter eget udsagn ikke noget til det, men mistænksomme blikke er ikke desto mindre blevet vendt mod Rusland i sagen om en forgiftet, russisk eksspion.

Sergei Skripal og hans datter Julia blev ifølge BBC fundet livløse på en bænk i den britiske by Salisbury søndag, og man har siden fastslået, at de er blevet forgiftet med et ukendt stof.

Skripal blev i 2006 idømt 13 års fængsel i Rusland for at have forrådt den russiske efterretningstjeneste til briterne. Han har boet i Storbritannien siden 2010, hvor han kom til landet i forbindelse med en spionudveksling mellem USA og Rusland.

I det britiske underhus sagde landets udenrigsminister, Boris Johnson, ifølge Sky News, at han var klar over, at flere parlamentsmedlemmer har en vis mistanke.

»Og jeg vil sige til underhuset, at hvis disse mistanker viser sig at være velfunderede, vil denne regering tage ethvert skridt, som vi finder nødvendigt, for at beskytte livet og friheden hos de mennesker, som bor i landet,« lød det.

Han understregede, at han ikke ønskede at kommentere sagen yderligere, da det kunne have indflydelse på efterforskningen. På samme måde ville han ikke pege fingre ad nogen - men:

»Jeg vil sige til regeringer rundt om i verden, at intet forsøg på at tage uskyldige liv på britisk jord vil ske sanktionsfrit eller ustraffet.«

Skulle det vise sig, at Rusland står bag forgiftningen, udelukker Johnson ikke, at det vil føre til yderligere sanktioner mod russerne.

Trods sin tøven med at kaste skylden på Rusland kaldte Johnson landet for »ondt« og sagde, at hvis mistanken bliver bekræftet, så har han svært ved at forestille sig en britisk deltagelse i VM i fodbold til sommer, hvor Rusland er værtsnation.