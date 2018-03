Højreleder efter valg: Vi har ret og pligt til at regere Italien

Matteo Salvini fra det stærkt højreorienterede og indvandrerkritiske Ligaen siger, at søndagens resultatet af valget har vist, at partiet har "retten og pligten til at regere" Italien.

Ligaen, der også kendes som Liga Nord, stillede op i en koalition med Silvio Berlusconis Forza Italia. Ligaen endte med at blive det største af de to partier.

Salvini udelukker en regering bestående af en bred koalition af partier.

Men han forsøger at berolige de i ind- og udland, som frygter kaos med Ligaen i spidsen.

Han kalder euroen en fejltagelse, men siger samtidig, at en folkeafstemning i Italien om fortsat deltagelse i euroen er utænkelig.

- Markederne har intet at frygte, siger han.

Men han er ikke alene om at gøre krav på at lede Italien. Femstjernebevægelsen er blevet det største parti ved valget.

Analyse: Femstjernerne i Italien tog syden, Lega tog nord, venstrefløjen trængt, og Berlusconi overgået Men ingen har fået stemmer nok til at få flertal. Udsigt til kaos i Italien.

Dets leder under valget, Luigi Di Maio, siger, at også han er klar til at påtage sig ansvaret for en ny regering.

- Dette valg var en triumf for Femstjernebevægelsen. Vi er vinderne, siger han på et pressemøde

Den 31-årige politiker erklærer sig åben over for forhandlinger med alle partier.

Femstjernebevægelsen blev stiftet i 2009 af komikeren Beppe Grillo. Mærkesagerne er kamp mod korruption og lettelser for de økonomisk trængte.

Bevægelsen tror på et onlinedemokrati, hvor borgere ved at stemme om politiske sager fra deres hjemme-pc kan få direkte indflydelse på beslutninger.

De foreløbige resultater efter søndagens valg til underhuset viser, at Berlusconis koalition har fået 37 procent af stemmerne. Cirka 12 procent er gået til Berlusconis Forza Italia mod 18 procent til Ligaen.

Femstjernebevægelsen er det største enkeltparti med 32,6 procent, mens det regerende socialdemokratiske PD og dets koalition ender med 23 procent.