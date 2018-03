Ung mand tog sit liv efter "sextortion": Internationale netværk står bag

»Hvis du vil have, at jeg skal slette din video, skal du gøre, som jeg siger, eller jeg vil ruinere og ødelægge dit liv.«

Sådan lød beskeden ifølge NRK til en ung norsk mand, der havde videochattet med en kvinde på Chatroulette. Forinden havde han udført seksuelle handlinger på sig selv for åben skærm som et svar på kvindens lignende handlinger.

Men manden var blevet narret og fik beskeden om, at alt var blevet optaget af en professionel hacker, som også havde kontaktlisten med hans Facebook-venner.

Politiet med opråb til danskerne: Tal med jeres børn om grooming

NRK har fået adgang til korrespondancen mellem den unge mand og hackeren. For manden er et tragisk eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man bliver et offer for såkaldt "sextortion". Et fænomen, som har ramt adskillige norske, men også danske mænd inden for de sidste par år.

I mandens tilfælde truede hackeren med at sende videoen til venner og familie, medmindre han betalte et betragteligt beløb inden for kort tid. Manden afviste kravet og bad personen om at slette videoen, men fik i stedet beskeden om, at han risikerede at få sit liv ødelagt.

Brite idømt 32 års fængsel: Opfordrede til voldtægt af fireårig og fik pige til at slikke toiletsædet

Men den unge mand kunne ikke nå at skaffe pengene og sagde til sin afpresser, at han ville begå selvmord, hvis ikke videoen blev slettet. Truslerne fortsatte, og kort efter tog manden sit eget liv.

Sagen har fået det norske kriminalpoliti Kripos til at igangsætte Operation Malstrøm, hvor man forsøger at stoppe seksuel afpresning på nettet, også kaldet sextortion. For selv om man kender til flere norske eksempler på, at mænd mellem 15 og 25 år har været udsat for sextortion, mener man også, at mørketallet er stort.

Kripos vurderer, at afpresningen bliver udført af organiserede kriminelle.

Unge er bekymrede: Ringer ind om delinger af seksuelt krænkende billeder Politikerne bør overveje, om der via lovgivning kan stilles større krav til de sociale medier om, hvad der må ligge på deres platforme, mener flere foreninger.

»Vi samarbejder nu med Europol, Interpol og andre lande for at afdække organiserede kriminelle med forgreninger til Europa og Afrika,« siger politiadvokat Ole Kristian Bjørge til NRK.

I Danmark vurderer politikommissær Flemming Kjærside fra Nationalt Cyber Crime Center (NC3), at man i løbet af de seneste par år har haft 10-15 af den slags sager, som involverer drenge og unge mænd.

Han understreger, at man ikke bør betale til afpresserne, da det er »skruen uden ende«, og han peger også på, at det formentlig er organiserede netværk, som står bag.

Facebook havde 54.000 mulige tilfælde af hævnporno og afpresningsforsøg på én måned

»Vi kan se på kommunikationen fra en af vores sager, at afpresseren siger: "Nu skal du betale mig et bestemt beløb" og drengen svarer: "Hvor er du tarvelig, det kan du ikke være bekendt". Til det siger afpresseren: "Det må du sige til min chef, jeg arbejder her kun." Det er et udtryk for, at der er tale om en industri.«

Kontakten mellem offer og afpresser opstår oftest på et sociale medie med videochat, hvor en kvinde lokker manden til at tage tøjet af og udføre seksuelle handlinger, oftest ved at hun selv har gjort det først.

»Det er den kloge, som narrer den mindre kloge. Det kan være, at hun starter med at vise sig selv nøgen først, men det er bare en videooptagelse. Så tænker personen i den anden ende, at hvis hun kan, så kan jeg også.«

Ifølge Flemming Kjærside er bagmændene typisk fra Nordafrika.

NC3 er dansk tovholder på kampagnen "Sig nej!", hvormed Europas politistyrker har igangsat en fælles forebyggende indsats for at bekæmpe sexkrænkelser af børn og unge på internettet.