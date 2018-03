Rusland lukker fabrikker under VM af frygt for terror

Værterne for VM i fodbold, Rusland, lukker og slukker for dusinvis af megafabrikker under turneringen, der sparkes i gang 14. juni.

Imens bliver tusindvis af arbejdere sendt hjem i op til fem uger uden løn.

Det sker delvist for at undgå ulykker og terrorangreb, mens verdens øjne er på Rusland.

Kina lukkede også for nogle af landets største fabrikker og kulminer, før OL i 2008 blev skudt i gang i Beijing. Det skete, for at få smoggen til at forsvinde inden folk strømmede til landet for at overvære OL.

Men den russiske præsident Vladimir Putins beslutning om at lukke en række kæmpefabrikker stammer angiveligt fra en frygt for, at der sker en større industriulykke eller et angreb.

Den russiske præsident udsendte et dekret i maj, hvor han beskriver, hvordan sikkerheden omkring de 11 værtsbyer skal levere "højere beskyttelse, end det er normalen i det russiske antiterror-beredskab".

Et separat direktiv fra regeringen fra juni beskrev, hvordan atom- og kemikaliefabrikker samt transport af farlig fragt skulle håndteres.

FSB, den russiske sikkerhedstjeneste, står for at mægle mellem de største russiske industrikræfter, der er utilfredse med beslutningen.

AFP har set et privat brev fra lobbyvirksomheden RSPP, der repræsenterer flere af de største russiske virksomheder, til den russiske regering, hvor RSPP advarer mod, at tiltaget vil føre til "ekstremt uheldige sociale og økonomiske konsekvenser".