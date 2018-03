Ukraine har fundet en løsning på den gasmangel, der opstod, efter det russiske Gazprom nægtede at levere naturgas til landet.

Ukraine har fået hjælp fra tre nabolande mod vest, skriver den ukrainske præsident, Petro Porosjenko, på Twitter.

Rusland vil ophæve kontrakt om at levere gas til Ukraine

- Vi ser en skarp stigning i gasforsyning fra EU, fra Polen, Slovakiet og Ungarn, lyder det fra præsidenten, der tilføjer, at Ukraine nu er "dækket ind" på gasområdet.

Spændingerne steg igen mellem Rusland og Ukraine, efter Gazprom lørdag meddelte, at det vil standse leverancer af gas til Ukraine og er i gang med at ophæve en kontrakt med det ukrainske selskab Naftogaz.

Ukraine fryser under russisk gaskrig

Baggrunden er tilsyneladende, at Gazprom og dermed Rusland har tabt sagen om gasleverancer ved en international voldgift i Stockholm.

Meldingen fra Rusland kom samtidig med, at Ukraine oplevede et rekordhøjt gasforbrug på grund af det kolde vejr. Det betød, at Ukraine manglede omkring ti millioner kubikmeter gas om dagen.

Fredag opfordrede regeringen skolerne til at lukke og fabrikkerne til at indstille produktionen for at spare på gassen. Også almindelige borgere blev bedt om at skrue lidt ned for termostaterne derhjemme.

Søndag skriver Naftogaz på Twitter, at der nu er rigeligt med gas på lager.

- Skolerne venter på børnene på mandag, lyder det fra Naftogaz.