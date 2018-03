Schweiziske vælgere har afvist at lukke statsstøttet medie

71,6 procent af vælgerne har ved en folkeafstemning i Schweiz afvist et forslag om at skrotte den statslige støtte og licens til public service-mediet SRF.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

På stemmesedlen skulle vælgerne tage stilling til, om den offentlige støtte og licens til SRF samt en række regionale medier skulle skrottes.

Bag forslaget stod det EU- og indvandringsskeptiske SVP samt en samling unge liberale kræfter.

Deres argumenter var, at SRF var blevet for omfattende, ødslede med deres penge og var blevet for afhængig af statslige midler.

I stedet ville SRF blive mere uafhængig, hvis det skulle overleve på annoncekroner, lød argumentet.

SVP-politikere har også beskyldt SRF for at være venstredrejet.

Som modsvar har mediet lagt en spareplan frem, og regeringen har sænket det årlige gebyr, som seere skal betale.

SRF lovede eksempelvis, at 50 procent af alle indtægter fremover bruges på nyheder.

Politiske modstandere af forslaget har fremført som argument, at SRF ikke ville kunne levere public service uden offentlig støtte.

Resultatet blev en afvisning af forslaget, der ikke fandt et flertal i nogle af de 26 regioner i Schweiz.

SRF modtager omkring 75 procent af sine indtægter fra licenskroner og offentlig støtte. Resten tjener stationen på reklamer og sponsorater.

Nyheden er blevet noteret i Danmark, hvor DR's generaldirektør, Maria Rørby Rønn, på Twitter skriver:

- Interessant nyt fra Schweiz. Betydeligt flertal ønskede fortsat public service ved folkeafstemning. Det forstår jeg godt.

Efter afstemningens resultat rettes øjnene ifølge dpa mod Tyskland, Østrig og Danmark, hvor forskellige bevægelser ønsker at beskære eller lukke public service-medier.